Le film italien "Land of wamen" remporte le Grand prix du Festival international du film transsaharien

Zagora

23/12/2023

Le long-métrage italien "Land of wamen", de la réalisatrice Maressa Vallon, s'est adjugé le Grand prix de la 17ème édition du Festival international du film transsaharien, qui s’est déroulée du 15 au 20 décembre à Zagora.



Les productions primées ont été annoncées lors de la cérémonie de clôture de cette manifestation artistique, tenue en présence de plusieurs figures du 7ème art et des personnalités des sphères culturelle, artistique et médiatique.



Dans la catégorie film-documentaire, le premier prix a été raflé par le documentaire "Laâzib" du réalisateur marocain Jawad Baili, alors que le premier prix du meilleur scénario est revenu au scénario "Descente aux enfers" d’Aïcha Amour.

Concernant la compétition du court-métrage, le premier prix a été remporté par le court-métrage "Jinz" du réalisateur marocain Mohamed Bouhari.



S’exprimant lors de la cérémonie de clôture, le directeur du festival, Aziz Khouadir, a souligné que cette édition a connu un franc succès sur tous les plans, faisant remarquer qu’elle s'est distinguée par la grande affluence du public et une forte participation des pays arabes et africains.



"Ce festival est devenu, aujourd’hui, une vitrine phare du cinéma sous toutes ses facettes et un espace de promotion et de diffusion des valeurs humaines universelles", a-t-il poursuivi, ajoutant que cette manifestation artistique ambitionne de promouvoir Zagora en tant que destination cinématographique.



Un total de 24 films représentant 14 pays ont pris part aux compétitions officielles programmées pour cette édition : "long-métrage", "court-métrage", "film documentaire" et "meilleur scénario".



Outre les compétitions officielles, cette édition a été marquée par des tables rondes et conférences traitant des sujets liés au cinéma transsaharien, des ateliers thématiques, la projection de films hors compétition et plusieurs autres activités.



Le Festival international du film transsaharien a rendu cette année hommage au cinéma de l'Angola à travers la participation d’un parterre de cinéastes angolais et la projection d’une sélection de films de ce pays africain.



Selon les organisateurs, cette manifestation culturelle compte parmi ses objectifs la promotion culturelle, touristique et socioéconomique de la région de Drâa-Tafilalet, la mise en valeur de la production cinématographique marocaine, la promotion de l’échange entre les professionnels et les amateurs du cinéma et la diffusion des valeurs de tolérance, de diversité et de coexistence.