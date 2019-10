Le film européen en fête au Maroc

26/10/2019

Huit films européens inédits s'invitent dans les salles de cinéma au Royaume à l'occasion de la 27ème édition des Semaines du film européen au Maroc, qui se tiendra du 11 novembre au 3 décembre dans les villes de Marrakech, Casablanca, Tanger et Rabat, à l'initiative de l’Union européenne.

Cet événement se tiendra à Marrakech du 11 au 18 novembre, à Casablanca du 13 au 20 novembre, à Tanger du 17 au 24 novembre, puis à Rabat, du 26 novembre au 03 décembre, indique la Délégation de l’Union européenne au Maroc dans un communiqué. Cette année, les Semaines du film européen reviennent avec une programmation de 8 longs métrages ayant été sélectionnés ou primés dans les festivals et les manifestations cinématographiques internationales les plus prestigieuses, ainsi que trois courts métrages du Sud de la Méditerranée, affirme le communiqué.

Ainsi, en ouverture, Catherine Deneuve enchantera les spectateurs dans "La Vérité" de Hirokazu Kore-Eda, où elle incarne brillamment une actrice célèbre vieillissante à la langue tranchante et au verbe haut, précise la même source.

Cette édition sera également l’occasion de faire découvrir au public marocain de grands succès européens, à travers le regard de cinéastes de renom sur une Europe de diversité, tels que Ken Loach, Marco Bellocchio, Costa Gavras, Rodrigo Sorogoyen, Gustav Möller, Hlynur Palmason ou encore Nora Fingscheidt, fait-on savoir.

Les Semaines du film européen sont organisées depuis 1991 par l'Union européenne au Maroc, en collaboration avec les ambassades et instituts culturels des Etats membres de l’UE, et en partenariat avec le Centre cinématographique marocain, l’Ecole supérieure des arts visuels de Marrakech, le cinéma Le Colisée (Marrakech), la Cinémathèque de Tanger, le cinéma Rif (Casablanca) et le cinéma Renaissance (Rabat).