Le film d'horreur "Evanouis" continue de dominer le box-office

19/08/2025

Le film d'horreur "Evanouis" continue de trôner en tête du box-office nord-américain pour sa deuxième semaine de sortie, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.



Le long-métrage de Warner Bros., salué par la critique comme un "classique" du film d'épouvante, a engrangé 25 millions de dollars de recettes ces derniers jours aux Etats-Unis et au Canada.



Une performance moindre que lors de son premier week-end de sortie, mais qui reste toutefois "solide" compte tenu de la faible fréquentation des salles obscures en ces journées estivales, relève l'analyste David Gross.



Le thriller, réalisé par Zach Cregger et dans lequel jouent Julia Garner et Josh Brolin, met en scène la disparition mystérieuse d'une dizaine d'écoliers en pleine nuit.

Il est suivi du deuxième volet de la célèbre comédie "Freaky Friday", avec 14,5 millions de dollars de recettes.



Intitulé "Encore dans la peau de ma mère" en français, ce long-métrage de Disney remet en scène, 20 ans plus tard, la famille Coleman incarnée par la star Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan.



En troisième place figure le film d'action comique "Nobody 2", tout juste sorti. L'acteur Bob Odenkirk y incarne une nouvelle fois un père de famille bien moins ordinaire et pacifique qu'il n'y paraît. Il cumule 9,3 millions de dollars.



"Les critiques apprécient cette histoire d'un assassin bourreau de travail qui tente de prendre des vacances avec sa famille mais se retrouve mêlé à des ennuis. Les critiques et les notes attribuées par le public sont toutes deux très bonnes", note M. Gross.



Le nouvel opus de Marvel et Disney "Les Quatre Fantastiques: Premiers pas" - avec Vanessa Kirby, Pedro Pascal et l'une des stars de la série "The Bear", Ebon Moss-Bachrach - tombe lui en quatrième position, avec 8,8 millions de recettes.



Quant à "Les Bad Guys 2" de Dreamworks Animations et Universal, une comédie policière animalière pour tous les âges, elle poursuit sa trajectoire descendante, avec 7,5 millions de dollars et une cinquième place au classement.



Voici le reste du Top 10:

6. "Superman" (5,3 millions)

7. "Y a-t-il un flic pour sauver le monde?" (4,8 millions)

8. "Jurassic World: Renaissance" (2,9 millions)

9. "F1 - Le film" (2,7 millions)

10. "Coolie" (2,4 millions)