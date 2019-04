Le film amazigh en fête à Agadir

08/04/2019 Libé

La 12ème édition du Festival ''Issni N’Ourgh'' international du film amazigh (FINIFA) s’est ouverte, vendredi soir à Agadir, en présence d’une pléiade de cinéastes, d’intellectuels et de journalistes du Maroc et de pays frères et amis.

Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture, le directeur artistique du festival, Rachid Bouksim, a souligné que cette manifestation cinématographique s’est taillé une place de choix dans la scène culturelle locale à la faveur d’une série de partenariats diversifiés et fructueux, mettant l’accent sur sa contribution au développement du goût artistique chez le public à travers la programmation de différents genres de films.

De son côté, le président du conseil municipal d’Agadir, Saleh El Malouki, a relevé que ce festival, qui souffle cette année sa 12e bougie, est resté fidèle à son slogan "Agadir, capitale de la culture amazighe’’, affirmant que le conseil municipal continuera à soutenir cette rencontre culturelle et artistique internationale devenue, désormais, un rendez-vous incontournable dans l’agenda culturel annuel de la capitale du Souss.

La première soirée a été marquée par la projection du film "Des figues en avril" du réalisateur Nader Dendoune, également écrivain et journaliste. Ce documentaire, 58 mn d'expression cinématographique passionnée sur l'exil de la famille, dessine le portrait drôle et bouleversant de Messaouda Dendoune, filmée par son fils Nadir. Un hommage a été aussi rendu lors de cette soirée à l’artiste amazighe Fatima Bikarkar qui a cumulé une grande expérience dans le domaine de la télévision et du cinéma, notamment avec le réalisateur Nabil Ayouch.

Cette 12e édition, qui se poursuivra jusqu’au 9 avril courant, connaît la participation d’une panoplie de films dans deux catégories majeures, à savoir le long-métrage (documentaires et fiction) et le court-métrage (documentaires et fiction). Au total, 26 films représentant le Maroc et plusieurs autres pays sont en compétition pour les prix de cette manifestation culturelle.

Le festival est organisé en partenariat avec le conseil communal d’Agadir et l’Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), avec le soutien du Conseil régional de Souss-Massa et du Centre cinématographique marocain (CCM).