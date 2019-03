Le film amazigh en fête à Agadir

La 12ème édition du Festival Issni N’Ourgh international du film amazigh (FINIFA) se déroulera du 5 au 9 avril prochain à Agadir, indique un communiqué de l’association organisatrice. Cette édition connaîtra la participation d’une panoplie de films dans deux catégories majeures, à savoir le long-métrage (documentaires et fiction) et le court-métrage (documentaires et fiction).

Au total, 26 films seront au menu de cette manifestation culturelle, en provenance de France, de Belgique, du Canada, d’Algérie, des Iles Canaries et des Pays-Bas outre la participation marocaine. Des figures emblématiques du cinéma d’auteur, des cinéastes audacieux, des artistes et des acteurs talentueux constituent le jury du FINIFA au titre de cette édition, affirment les organisateurs.

Le jury du long-métrage est présidé par le professeur-chercheur en sociologie, Fadma Ait Mous, aux côtés des réalisateurs Christos Dimas, Iiazid khodja et Alissa Descotes-Toyosaki et le chercheur-dramaturge Ahmed Zahid.

Le poète et artiste Larbi Zeggane, alias Kamal Hamadi, présidera quant à lui le jury du court-métrage, avec à ses côtés le réalisateur Djamel Hacene Ait Iftene et les acteurs Tariq Amhamed Mohamed Issa Madi, Tassadit Mandi et Yousra Tarik. Le festival est organisé en partenariat avec le conseil communal d’Agadir et l’Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), avec le soutien du conseil régional de Souss-Massa et du Centre cinématographique marocain (CCM).