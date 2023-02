Le film “Pathaan ” de Shah Rukh Khan bat des records au box-office

03/02/2023

Le nouveau film indien "Pathaan" de la superstar Shah Rukh Khan, a battu tous les records au box-office indien à sa sortie la semaine dernière, avec des recettes ayant dépassé 43 millions de dollars. Réalisé par Siddharth Anand, "Pathaan" a enregistré les meilleures recettes jamais engrangées par un film hindi aux premier et deuxième jours de sa sortie en Inde.



L'acteur de 57 ans, surnommé "King Khan" par ses fans à travers l'Inde, joue aux côtés de l'actrice Deepika Padukone et de John Abraham, comédien de films d'action. Le thriller d'action a également fait un tabac au Royaume-Uni, qui compte une importante diaspora indienne, avec une collecte de 1,9 million de livres sterling en seulement cinq jours.



Pathaan n'est que derrière "Avatar: The Aay of Water" dans le pays. "Pathaan" a eu la journée d'ouverture la plus élevée jamais enregistrée pour un titre indien au Royaume-Uni avec 319.000 livres sterling. Il s'agit de la première sortie sur grand écran de Shah Rukh en quatre ans, après le film Zero de 2018. C'est aussi son quatrième film avec Deepika.