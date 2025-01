Le film “Je suis toujours là”, une ode à la “résistance” au Brésil

06/01/2025

L'histoire de "Je suis toujours là", film brésilien qui vise des nominations aux Oscars, se passe essentiellement durant le régime militaire (1965-1985), mais c'est "un film sur le présent", assure son actrice principale Fernanda Torres dans un entretien à l'AFP. Lauréat du prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise, ce film qui sort le 15 janvier en France a séduit des millions de spectateurs dans les salles brésiliennes. Il est tiré de l'histoire vraie de Rubens Paiva, ex-député de gauche disparu sous la dictature militaire, et raconte le combat de son épouse, Eunice Paiva, pour connaître la vérité sur son sort, après son enlèvement par des agents du régime en 1971. Avec "Je suis toujours là", le réalisateur Walter Salles signe son retour sur les écrans après une décennie d'absence et des succès comme "Central do Brasil" (1998) ou "Carnets de voyage" (2004). Fernanda Montenegro, 95 ans, mère de Fernanda Torres et nominée aux Oscars pour Central do Brasil (1998), fait une apparition à la fin du film, représentant Eunice Paiva dans sa vieillesse.

Entretien croisé avec Fernanda Torres et Walter Salles.



Quelle est la part d'actualité de ce film?



Walter Salles: Quand nous avons débuté le projet, en 2016, nous pensions que c'était une opportunité de tourner notre regard vers le passé pour comprendre d'où nous venons. Mais au vu de la montée de l'extrême droite au Brésil, à partir de 2017, nous nous sommes rendu compte que ce film servirait aussi à comprendre le présent.

Aujourd'hui, il y a un projet politique basé sur l'effacement de la mémoire (de la dictature). Face à cela, les formes d'expression artistique ont d'autant plus d'importance".



Fernanda Torres: C'est un film sur le présent. Nous avons eu un président (Jair Bolsonaro, 2019-2022, ndlr) qui croit que les militaires ont sauvé le Brésil du communisme. Ce film appelle à une réflexion importante. Il touche le cœur de personnes de tous bords. Tous les gens qui assistent à ce film se disent: 'Ce n'est pas bien, cette famille ne devrait pas être persécutée'.



Comment le film est-il reçu par un public non brésilien?



Salles : Dans les festivals internationaux, nous avons vu des réactions similaires, car nous ne sommes pas le seul pays où l'on perçoit la fragilité de la démocratie, ou qui a vécu le traumatisme de l'extrême droite.

Sean Penn a vu le film le jour de l'élection de Donald Trump, et en le présentant à Los Angeles, il a cité le sourire d'Eunice comme un exemple de résistance pour ce qui est à venir aux Etats-Unis".

Torres: Nous vivons dans un monde instable, où les nouvelles technologies ont changé les relations sociales. Dans des moments comme ceux-là, on voit ressurgir des désirs d'un Etat autoritaire pour rétablir l'ordre. À travers le point de vue de cette famille, ce film montre ce que cela signifie de vivre dans un pays au gouvernement violent, qui suspend les droits civils.



Le film raconte une histoire triste, mais il y a aussi des moments qui font sourire...



Torres: C'est un film porteur d'espoir (...), à travers la résilience et la joie de vivre de cette famille. Il raconte une tragédie, mais après l'avoir vu, on ne sort pas du cinéma sans espoir. Au contraire, on se dit: ces gens ont résisté, ils ont survécu, ils existent.



Le début du film est une reconstitution minutieuse de la vie de la famille Paiva, dans le Rio de Janeiro des années 70. Qu'est-ce que cela évoque pour vous?



Salles : Ce sont des souvenirs d'adolescence. Ma petite copine, à l'époque, était amie d'une des filles de la famille Paiva, et j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Dans cette maison, c'est comme si on était dans un autre pays, où l'on pouvait parler librement de politique, où l'on parlait de livres ou de disques censurés. Mais j'y ai aussi découvert une violence que je ne soupçonnais pas. Le jour où Rubens a disparu est un tournant pour nous tous, il y a un avant et un après. S'il nous restait un peu d'innocence, nous l'avons perdu ce jour-là.



Comment vivez-vous les attentes au sujet d'une possible nomination pour l'Oscar du meilleur film étranger le 17 janvier?



Salles: Les prix servent à amener plus de spectateurs pour voir les films, donc cela me plairait dans ce sens. Si cela arrive, c'est génial, sinon, la vie continue. Je pars toujours du principe qu'une personne optimiste est une personne mal informée.