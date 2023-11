Le film "Indivision" sélectionné au FIFM

25/11/2023

Le film "Indivision" (Birdland) de la réalisatrice marocaine Leila Kilani, a été sélectionné au Festival international du film de Marrakech (FIFM), ont annoncé "DKB productions" et "Socco Chico films", les sociétés productrices de cette œuvre cinématographique.



Ce long métrage sera projeté dans le cadre de la sélection "Panorama du cinéma marocain", qui propose de découvrir une sélection de fictions et documentaires récents issus de la production nationale, indique un communiqué de "DKB Productions" et "Socco Chico films".



Cette fiction de 127 minutes offre une fable captivante explorant les thèmes complexes de la famille, de la propriété et de la destruction de l'environnement, révélant les enjeux cruciaux de notre époque, souligne le même communiqué.



"Indivision", le second long métrage de fiction de Leila Kilani, a remporté plusieurs distinctions, dont le Prix de l'innovation au Festival du film de Montréal et le Prix Jeune Public au Festival d'Apt (France).



La distribution de ce film au Maroc s'accompagnera d'une stratégie spécifique visant à sensibiliser toutes les générations et à fédérer cinéphilie et engagement.



En partenariat avec la Coalition marocaine pour la justice climatique, la sortie du film s'organisera autour des débats et une initiative inédite, "Des audiences publiques pour le climat", prolongeant ainsi l'expérience cinématographique au-delà de l'écran.



Cette collaboration unique avec la Coalition marocaine pour la justice climatique souligne l'engagement du film à être un catalyseur pour le changement, en mettant en lumière les défis actuels de la désertification au Maroc, et en interrogeant la responsabilité collective envers les générations futures.



Les débats qui accompagneront la distribution du film aborderont des questions cruciales de justice climatique. Ce long métrage ambitionne d'inviter le public à réfléchir sur la question fondamentale "Quel territoire allons-nous léguer aux générations futures ?".