Le film "Calle Malaga" de Maryam Touzani en sélection officielle à la Mostra de Venise

02/09/2025

Le long-métrage marocain "Calle Malaga" de Maryam Touzani a été projeté en avant-première mondiale dans le cadre de la sélection officielle du 82e Festival International du Film de Venise.



Présenté samedi soir dans la section Spotlight, le film est tourne au Maroc et raconte l'histoire de Maria Angeles, une Espagnole de 79 ans qui vit seule a Tanger où elle profite de sa ville et de son quotidien.



La vie de Maria, rôle campé par la grande actrice espagnole Carmen Maura, bascule lorsque sa fille Clara (Marta Etura) arrive de Madrid pour vendre l'appartement dans lequel elle a toujours vécu. Déterminée a rester dans cette ville qui l'a vue grandir, elle met tout en œuvre pour garder sa maison et récupérer les objets d'une vie.



Dans une déclaration à la MAP, Maryam Touzani s’est dite "très émue par l’accueil d’un public réceptif à tous les questionnements que j’ai voulu poser à travers le personnage principal par rapport notamment à l’identité, à l’appartenance et à la vieillesse".

Elle a fait savoir que le film, "tiré d’une histoire très intime et très personnelle", est dédié à sa grand-mère maternelle espagnole mariée à un Marocain.



"J’ai vu l’attachement de ma grand-mère à sa ville Tanger et à ce Maroc qui était aussi son pays, ainsi que ses amis espagnols qui en étaient aussi tellement attachés qu’ils y sont restés jusqu’à leur dernier souffle", a confié la réalisatrice marocaine.

Et d’ajouter : "cela m’a toujours beaucoup touchée et c’est ce que j’ai voulu justement raconter à travers le film".



Pour sa part, le producteur du long-métrage, Nabil Ayouch a exprimé sa grande joie de représenter, avec Maryam Touzani, le Maroc à la Mostra de Venise.



Il s’est également dit heureux de l’accueil du public qui a "vibré avec Calle Malaga, riant et pleurant durant tout le film. Il (le public) a pu voir la profondeur et le sens que la réalisatrice a voulu donner à ses personnages et l’histoire de cette Espagnole viscéralement tangéroise et marocaine dans son âme et dans son cœur et que rien ne pourrait éloigner de sa ville natale".



Après la Mostra de Venise, "Calle Malaga" est sélectionné au Festival international de Toronto (TIFF), a-t-il dit, faisant savoir que la sortie mondiale du film dans les salles obscures est prévue pour mars prochain.



Le Maroc signe une présence forte et distinguée à la 82e Mostra de Venise (27 août-06 septembre) à travers le Venice Production Bridge, où le Royaume est invité d'honneur pour la première fois de son histoire.