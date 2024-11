Le film "Broken Mirrors" d'Othmane Saadouni primé au festival Ciné-ville de Fès

25/11/2024

Le film "Broken Mirrors" d'Othmane Saadouni a remporté le Prix du meilleur long métrage et documentaire à l'issue de la 28ème édition du festival Ciné-ville de Fès, qui s'est achevée vendredi soir.



Le Prix de la meilleure décoration a été décerné au long métrage "Green Card" (1heure 35) de Hicham Regragui, tandis que "Seminal Animals" (30 minutes) de Karim Souissi a remporté le Prix du court métrage.

Les courts métrages "Traces" de Majida Benkirane et “Help Me Die” du réalisateur camerounais Serdine Yakam ont reçu les félicitations du jury du festival.



Dans une déclaration à la MAP, le réalisateur du long métrage documentaire “Broken Mirrors”, Othmane Saadouni, a exprimé sa joie d'avoir remporté le prix du Festival de Ciné-ville de Fès, notant que son oeuvre est destinée spécifiquement au jeune public.



M. Saadouni a ajouté qu'il aspire à développer son expérience artistique et à créer des œuvres cinématographiques importantes, notant qu’il s’agit de la troisième récompense qu’il remporte pour ce film.



De son côté, Hamid Dachich, membre du jury, a affirmé que le festival a connu la participation de 11 courts métrages, deux longs métrages et deux documentaires, notant que ces films se caractérisaient par un travail sur des thèmes multiples et divers, dont la plupart abordaient l'aspect social d'une manière artistique et esthétique.

Les films présentés ont tenté d'évoquer les visions artistiques et esthétiques de chaque réalisateur, a-t-il dit.