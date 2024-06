Le dynamisme du business au Maroc connaît des changements extraordinaires

Emery Rubagenga, PDG Horus Power & Telecom Solutions

03/06/2024

Le dynamisme du business au Maroc connait des changements extraordinaires, sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé le Directeur général de la multinationale Horus Power & Telecom Solutions, Emery Rubagenga.



Ce dynamisme, explique M. Rubagenga dans une interview accordée à la MAP à l’occasion de la 2ème édition du Gitex Africa, est “palpable, avec des changements à effet perceptible.



"L’Afrique entière est en train d’avoir un élan de changement, et au Maroc, on voit des changements extraordinaires dans le dynamisme du business, initié par Sa Majesté le Roi”, a-t-il dit. Dans ce sens, M. Rubagenga a évoqué la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), appelant les acteurs relevant du secteur privé à jouer leur part, en saisissant l’opportunité pour faire du business.



Il s'est attardé, dans ce sens, sur les défis inhérents aux infrastructures auxquels le continent fait face, soulignant que “le défi infrastructurel de l'Afrique est estimé à 100 milliards de dollars par an”, mais ces défis, ajoute-t-il, peuvent être perçus comme des “opportunités pour mettre en place des partenariats stratégiques” en vue de promouvoir l’infrastructure et relever les défis communs.



Par ailleurs, le PDG Horus Power & Telecom Solutions a salué la qualité des relations entre la République du Rwanda, son pays d'origine, et le Royaume du Maroc, les qualifiant de "relations absolument parfaites”. Il a rappelé, dans ce sens, la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Rwanda.



“A l’issue de la visite de Sa Majesté le Roi, d'importants investissements ont eu lieu, que ce soit dans le domaine de l'agriculture avec l’établissement d’une grosse usine de fertilisants ou dans le domaine pharmaceutique avec l’initiation d’une usine de produits pharmaceutiques”, a-t-il poursuivi.



“Il y a encore de nombreuses opportunités pour des échanges de savoir-faire qui peuvent se faire de part et d'autre”, a-t-il noté, soulignant la nécessité d’investir dans la jeunesse, “qui est tellement innovante aujourd'hui et qui doit commencer à se rencontrer”.



M. Rubagenga a, à cet égard, appelé à une coopération plus étroite et à un échange d’expertises et d’expériences pour un développement commun.