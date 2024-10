Le dynamisme de l’action marocaine mis en avant à l’AG de la CAF

Infantino remercie le Maroc qui accueillera les cinq prochaines éditions du Mondial féminin U-17

24/10/2024

Le dynamisme de l’action marocaine dans le domaine du football a été mis en avant lors de la 46ème Assemblée générale de la Confédération africaine de football, tenue mardi à Addis-Abeba.

Les président de la FIFA Gianni Infantino et de la CAF, Patrice Motsepe ont tenu à remercier le Maroc pour ses actions en faveur de la promotion du football dans le continent, a indiqué dans une déclaration à la presse, le premier vice-président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Hamza El Hajoui.



A cet égard, l’accent a été mis sur les compétitions qui seront organisées par la CAF et la FIFA au Maroc en 2025 (CAN féminine, CAN 2025 et le Mondial U17) et à partir de novembre prochain la Ligue des champions féminine de la CAF, a ajouté M. El Hajoui, se félicitant de la participation active du Royaume à cette Assemblée générale.



En marge de cette Assemblée générale, le Maroc a aussi pris part à la réunion de la zone UNAF (Union nord-africaine de football), a-t-il dit, précisant que les discussions ont notamment porté sur la nécessité d’augmenter le nombre des équipes des jeunes issues de cette zone au niveau des compétitions de la CAF.



M. El Hajoui a en outre indiqué que l’Assemblée générale de la CAF, qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, a été l’occasion d’approuver les rapports moral, financier et du commissaire au compte, et d’autres décisions relatives aux zones linguistiques et à la limite d’âge pour se présenter à la présidence de la CAF et pour être membre du comité exécutif.



Par ailleurs, le président de la Fédération internationale de Football (FIFA), Gianni Infantino, a remercié le Maroc qui accueillera les cinq prochaines éditions de la Coupe du monde féminine U-17 de la FIFA.



"Je remercie le Maroc qui va accueillir les cinq prochaines éditions de cette compétition féminine”, a affirmé M. Infantino qui s’exprimait, mardi à l’ouverture à Addis-Abeba, de la 46ème AG de la CAF, mettant en avant l’évolution que connaît le football des jeunes en Afrique.



Il a aussi insisté sur la nécessité d’investir dans la jeunesse et de créer des opportunités en vue de continuer à développer le football dans le continent.

Le Conseil de la FIFA avait octroyé au Maroc les droits d'organisation de la compétition pour la période 2025-2029.