Le drapeau de la CAN 2025 remis par Alassane Ouattara au président de la FRMF

14/02/2024

Le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a reçu, dimanche soir, des mains du président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, le drapeau de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), en prévision de la 35ème édition qui sera organisée au Maroc en 2025.



Le drapeau de la Coupe d'Afrique des nations a été remis à M. Lekjaa à l’issue de la finale de la CAN Côte d’Ivoire-2023, tenue au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, dans le nord d’Abidjan, en présence du président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, et du président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino.



Le président de la CAF avait affirmé, vendredi lors d'une conférence de presse, que la CAN qui se tiendra en 2025 au Maroc sera "excellente" et connaîtra, sans aucun doute, un "immense succès"