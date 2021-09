Le double objectif de l’Olympique Khouribga: Restructurer l’équipe et renforcer l’ aspect formation

15/09/2021

L' Olympique Club de Khouribga veut accentuer la formation de nouveaux joueurs et créer une équipe avec une identité locale capable de rivaliser dans les années à venir, a souligné l'entraîneur de l'OCK, Abdelaziz Karkach. Dans une interview à la MAP et à sa chaîne d'information en continu M24, M. Karkach a expliqué que les membres de l'équipe ont repris très tôt les entraînements en prévision de la Botola Pro de manière à identifier les lacunes et les faiblesses, notant que le grand pari du club pour cette année est de continuer l’effort de restructuration de l'équipe et renforcer l’aspect formation. L’équipe a recruté de nouveaux joueurs d’une manière "rationnelle" à la fois au niveau défensif et offensif, a fait savoir l'entraîneur khouribgui, soulignant que le travail se concentrera dans un premier temps sur la création d'une plus grande harmonie entre les joueurs et l’identification des forces et faiblesses de l'équipe pour les corriger, le but étant d'assurer le maintien de l’équipe en championnat d’élite. La formation de l’OCK a renforcé ses rangs cette année en recrutant plusieurs joueurs comme Hamza Hajjar au poste de milieu de terrain offensif, qui a évolué au sein de l’équipe B et junior du DHJ. L'Olympique Club de Khouribga a également recruté l’ancien avant-centre du Chabab Benguerir Hamza Fetouaki et plusieurs autres joueurs dont Oussama Hafari et Saïd Kerada. Dans le cadre de sa vision future, l’OCK a également signé avec 7 joueurs de l’équipe B et de l’équipe espoir de l'OCK dans le but de renforcer ses rangs conformément à sa nouvelle politique de rajeunissement de son effectif. De son côté, le vice-président de l'Olympique Club de Khouribga, Abdelkrim Fassini, a salué les recrutements qu’a effectués le bureau dirigeant, rappelant qu’ils auront sans doute une influence sur le jeu et apporteront leur touche à cette grande équipe qui mérite sa place parmi l’élite et qui fera ses preuves dans un avenir très proche. L’OCK ne va pas vendre des illusions aux supporters mais son objectif premier est de se maintenir en première division, a-t-il martelé. Néanmoins, poursuit Fassini, l'équipe va faire de son mieux pour occuper une place honorable au milieu du tableau et pourquoi pas remporter la Coupe du Trône.