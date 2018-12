Le documentaire, un genre cinématographique indispensable pour la promotion et l’épanouissent de la culture hassanie

26/12/2018

Le documentaire constitue un genre cinématographique indispensable pour la promotion et l'épanouissent du patrimoine et de la culture hassanie, a affirmé, vendredi à Laâyoune, le critique de cinéma Omar Belkhamar. Le documentaire présente une alternative à la création cinématographique classique à même de mettre en valeur la culture sahraouie dans ses diverses composantes, à la lumière de l'important essor de développement que connaissent les provinces du Sud du Royaume, a souligné M. Belkhamar, dans une déclaration à la MAP à l'occasion de la tenue d'une table ronde sur "L'espace sahraoui dans le cinéma", en marge du 4è Festival du film documentaire sur la culture, l'histoire et l'espace sahraoui hassani.

La création par le Centre cinématographique marocain du Festival du film documentaire sur la culture, l'histoire et l'espace sahraoui-hassani, en tant que véritable offre culturelle pour les professionnels du cinéma dans les provinces du Sud du Royaume constitue le prélude à la création d'autres festivals dédiés à la protection de cette culture en tant que composante indispensable de l'identité culturelle du Royaume, a soutenu, M. Belkhamar.

Il s'agit également de mettre en évidence et de promouvoir le développement économique et social de ces régions du Royaume, a-t-il relevé, rappelant que ce festival constitue une véritable vitrine pour la défense de l'intégrité territoriale du Maroc.

Pour sa part, Rachid Naim, enseignant et critique de cinéma a souligné que l'espace sahraoui constitue un espace authentique pour hisser le niveau de la production cinématographique en général, citant dans ce sens le film d'aventure historique de la décennie écoulée "Lawrence d'Arabie" tourné dans une variété de paysages désertiques. Le désert constitue une source d'inspiration pour les cinéastes, les producteurs, les décorateurs-scénographes et les techniciens en éclairage, a-t-il souligné, précisant dans ce sens le succès de divers œuvres cinématographiques légendaires grâce au choix de l'espace qui environne non seulement l'action des personnages mais qui participe également à la diffusion et la mise en valeur de la dimension spatiale, ainsi qu'à la promotion de l’espace maroco-saharo-hassani.

Organisé par le Centre cinématographique marocain (CCM), du 20 au 23 décembre, en collaboration avec la région de Laâyoune Sakia-El Hamra, le club des producteurs et professionnels de l’audiovisuel et du cinéma à Laâyoune, la wilaya de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, ainsi que la commune urbaine de Laâyoune, cette grande rencontre cinématographique de quatre jours ambitionne d'encourager les films documentaires et les productions cinématographiques dans les provinces du Sud.