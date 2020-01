Le documentaire sur Taylor Swift bientôt disponible sur Netflix

25/01/2020

"Miss Americana", réalisé par Lana Wilson, pourrait être disponible dès le 31 janvier sur la plateforme de streaming.

Annoncé pour l'ouverture de la prochaine édition du Festival de Sundance, "Miss Americana" serait disponible sur Netflix quelques jours plus tard, le 31 janvier. C'est en tout ce qu'avait annoncé la plateforme, mais depuis la fameuse date a été supprimée comme le souligne le compte Twitter Pop Crave.

Pitchfork souligne que Swift a eu des difficultés, concernant ce documentaire, avec un certain Scooter Braun. Celui-ci serait en possession des droits d'auteur de ses six premiers opus, parus sur le label Big Machine, et aurait refusé de lui accorder une licence, afin qu'elle puisse utiliser sa musique pour le fameux film. Taylor Swift aurait aussi affirmé que Braun lui permettait d'utiliser sa musique à la condition qu'elle cesse de parler de lui, ainsi que de ne pas réenregistrer les fameux disques en 2020, alors qu'elle y est légalement autorisée, précise la publication américaine.

La chanteuse doit recevoir un Vanguard Award le 16 avril prochain lors des Glaad Media Awards à Los Angeles. Elle sera aussi à l'affiche du Festival de Glastonbury en juin prochain.

Son dernier album "Love" est sorti en août dernier.

Taylor Swift ne sera pas la seule musicienne à faire parler d'elle lors de cette prochaine édition du Festival de Sundance. En effet, St. Vincent présentera "The Nowhere Inn". Il sera aussi question d'un documentaire sur The Go-Go's.

Le Festival de Sundance se tient du 23 janvier au 2 février prochain dans l'Utah aux Etats-Unis.