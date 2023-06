Le documentaire “For Khadija” du rappeur marocain French Montana présenté prochainement à New York

11/06/2023

“For Khadija”, un film documentaire relatant la vie et le parcours du rappeur marocain French Montana, sera projeté en avant-première le 17 juin à New York dans le cadre du Festival du film Tribeca.



Portant le nom de sa mère, le documentaire, réalisé par Mandon Lovett, sera présenté au public par l'acteur américain Robert de Niro, a annoncé le rappeur sur son compte Instagram.



“D’un petit village en Afrique, au Maroc, à Robert de Niro présentant l’histoire de ma vie au Tribeca Film Festival”, écrit l’artiste à propos du film qui braque les projecteurs sur des étapes marquantes de sa vie et son ascension fulgurante dans le monde du rap et du hip-hop.



Dans ce documentaire produit par Puff Daddy et Drake, French Montana, de son vrai nom Karim Kharbouch, rend hommage à sa mère et jette la lumière sur des pans entiers de sa vie depuis la ville de Casablanca où il a grandi au célèbre quartier new-yorkais du Bronx, le berceau du rap et de la musique hip-hop aux Etats-Unis.



"C'est juste une vraie histoire d'immigrants. Je n'ai jamais vraiment vu personne faire un film comme cela”, a-t-il indiqué à propos de son film lors d’une récente interview avec la chaîne américaine CBS News.



Né à Rabat, French Montana a passé une grande partie de son enfance à Casablanca, avant de s’installer, à l’âge de 13 ans, à New York. Surnommé le "roi des featurings", il a collaboré avec plusieurs rappeurs et chanteurs célèbres, tels que Drake, Rick Ross, Lil Wayne et Nicki Minaj.



Son premier single, Pop That, sorti en 2012, a été certifié disque de platine en quelques semaines, avant que son album Excuse My French, distribué l’année suivante, ne le propulse au premier rang de la scène Outre-Atlantique.



Son hit "Famous", qui dévoile les beautés du Maroc et de Chefchaouen, mais aussi son tube Unforgettable, tous deux tirés de son dernier disque Jungle Rules, représentent des étapes marquantes dans sa carrière artistique.



Après la projection de son documentaire, le rappeur maroco-américain gratifiera le public d’un concert haut en couleur tel qu'annoncé sur Extra TV par la productrice américaine Jane Rosenthal, cofondatrice du Tribeca Film Festival aux côtés de Robert de Niro.

Bouillon de culture

Musique



L'Espace culturel et artistique Riad Sultan à Tanger poursuit sa programmation printanière avec le Printemps de Jacaranda Riad Sultan, qui propose au public, en ce mois de juin, des soirées musicales et des performances théâtrales hautes en couleur.



La direction de cet espace culturel reste fidèle à son public et à son engagement à présenter un programme diversifié, bien ciblé et de qualité, en capitalisant sur le succès des prestations du Printemps du Théâtre marocain, organisé en mai dernier, indique un communiqué des organisateurs.



Cet événement culturel, placé sous le thème "Jacaranda fait le printemps de la musique du monde", coïncide avec la Journée mondiale de la musique, célébrée le 21 juin, avec au programme plusieurs concerts de musique et des spectacles comiques.



Le programme de cet événement comprend une soirée de musique andalouse et sépharade avec l'artiste Sarah Arich (10 juin), un spectacle comique en français de l'artiste Al-Mamoun Salah qui rendra hommage au comédien français disparu Raymond Devos (17 juin), et une soirée musicale avec la chanteuse Ihsane Rmiqi et sa troupe "Zaman Al-Wasl" (21 juin).



Cette manifestation culturelle sera marquée également par la présentation de clôture "Tableaux artistiques", qui sera donnée par les professionnels de théâtre de la Direction régionale de la culture de Tanger, et une soirée musicale "Intersections" avec le célèbre chanteur lyrique Mohamed Mazin, accompagné d'un groupe de jeunes musiciens tangérois.



Par ailleurs, la direction de l'Espace culturel et artistique Riad Sultan avait annoncé récemment l'ouverture, durant ce mois de juin, des inscriptions aux "ateliers de théâtre", notant qu'il s'agit d'une formation qui se déroulera d'octobre à juin.