Le divorce pourrait coûter cher à Adele

27/04/2019

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe il y a quelques jours : Adele et son compagnon de longue date Simon Konecki se séparaient. Après s'être rencontrés en 2011, les amoureux avaient donné naissance en 2012 au petit Angelo, avant de se marier en 2016.

Très discrets sur leur vie privée, la chanteuse anglaise de 30 ans et l'industriel de 45 ans ont donc surpris leur monde en annonçant leur rupture. Ce qui devrait être moins discret aujourd'hui, c'est le futur divorce qui s'annonce, et qui pourrait coûter très cher à l'interprète de Someone like you, Hello ou Skyfall.

En effet, comme le rapporte le site du magazine The Sun, c'est la diva britannique qui aurait abandonné son mari (ancien financier de chez Lehman Brothers, devenu créateur de l'ONG Drop4Drop qui construit des moyens d'accès à l'eau potable dans les pays en développement). Pire, elle se serait installée aux Etats-Unis il y a plusieurs mois (à New York, d'où elle écrit son quatrième album où il sera notamment question de cette rupture) et fréquenterait déjà d'autres hommes. Le tabloïd anglais avance en effet qu'Adele a déserté le foyer il y a déjà presque deux ans pour venir s'installer sur la côte est des USA alors que son mari est resté en Angleterre.

Une fin qui risque de faire un sacré trou sur le compte épargne d'Adele puisque, comme le rapporte The Sun, même si tout était déjà plus ou moins entérinée avant l'annonce officielle de leur séparation (oui, ils ont été prévoyants), le divorce risque de lui coûter la moitié de sa fortune. Une fortune estimée à... 175 millions d'euros.

La prochaine fois, la diva britannique y réfléchira peut-être à deux fois avant de dire "Yes, I do !"