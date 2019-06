Le dispositif de formation se renforce pour accompagner la dynamique du secteur aéronautique

Signature d’un mémorandum d'entente relatif à la gouvernance de l’ISMALA et à la formation en MRO

11/06/2019

Un mémorandum d'entente relatif à la gouvernance de l'Institut spécialisé dans les métiers de l'aéronautique et de la logistique aéroportuaire (ISMALA) et à la formation en maintenance et réparation aéronautique (MRO) a été signé dernièrement à Rabat, entre l’Etat et le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS).

L'accord a pour objectif l'établissement d’un partenariat entre l’Office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) et le GIMAS par la création d'une société commune pour la gestion de l'lSMALA. Ce dernier sera dédié à la formation dans les métiers du MRO afin de répondre aux besoins évolutifs des opérateurs de la filière en ressources humaines qualifiées, rapporte la MAP.

Il a été signé par le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi, la directrice générale de l'OFPPT, Loubna Tricha, le président du GIMAS, Karim Cheikh et le président d’honneur du GIMAS, Benbrahim El Andaloussi. Dans le cadre de cet accord, l’ISMALA opérera en complémentarité avec l'Institut des métiers de l'aéronautique (IMA), qui dispose déjà d'une carte de formation qualifiante et continue adaptée aux besoins des autres écosystèmes, notamment l'assemblage et l'EWIS (système d'interconnexion de câblage électrique).

De même et afin de répondre aux besoins des entreprises en profil Middle Management (MM) et de renforcer ainsi la chaîne de compétences du secteur aéronautique, il est prévu de mettre en place, au niveau de l'IMA, une structure dédiée MM, pour former des cadres intermédiaires aux compétences transverses à l'industrie aéronautique.

M. El Alamy a souligné, à cette occasion, que ce partenariat vise à mettre les professionnels du secteur aéronautique au centre de la gestion de l'institut, avec un modèle de gouvernance en phase avec la nouvelle feuille de route sur le développement de la formation professionnelle, ce qui permettra d'assurer une meilleure adéquation formation-emploi dans le domaine de la maintenance aéronautique et de répondre, ainsi, aux besoins en compétences de cet écosystème.

Pour sa part, M. Amzazi a indiqué qu'à travers la signature de cet accord, l'OFPPT et le GIMAS viennent de sceller un partenariat solide pour développer la formation dans les métiers de l'aéronautique, relevant que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route sur la formation professionnelle qui a été présentée en avril dernier devant S.M le Roi Mohammed VI.

Ce partenariat constitue un modèle pilote en matière de gestion déléguée des instituts de formation professionnelle, a-t-il ajouté, relevant que le ministère envisage de mettre d'autres organismes de formation professionnelle sous gestion déléguée car ce mode de gouvernance a fait preuve d'efficacité et d'efficience.

De son côté, Mme Tricha a affirmé que l'objectif visé à travers la signature de ce mémorandum d'entente est de garantir une meilleure réactivité et une meilleure adaptation de l'ISMALA aux besoins du marché de l'emploi, relevant que l'aéronautique est un secteur névralgique et stratégique pour le développement économique du Maroc.

M. El Andaloussi a, quant à lui, qualifié d'important et d'innovant cet accord de partenariat public-privé qui tend à développer la maintenance aéronautique afin de répondre aux besoins locaux notamment de Royal Air Maroc ainsi que d'autres compagnies aériennes internationales, soulignant l'impératif de disposer d'une formation de très haute qualité dans ce domaine pour pérenniser ce secteur et renforcer la position du Royaume en tant que pays d'intelligence.