Le dirham se déprécie face au dollar au T4-2022

27/03/2023

Le dirham s'est déprécié de 3,86% vis-à-vis de l'euro et de 2,67% face au dollar américain au quatrième trimestre de l'année 2022, ressort-il du récent rapport de Bank Al-Maghrib (BAM) sur la politique monétaire.



Comparativement aux devises des principaux pays émergents, la monnaie nationale s'est appréciée de 1% par rapport à la livre turque et de 1,11% face au yuan chinois, précise BAM. Au total, le taux de change effectif a baissé de 2,28% en termes nominaux et de 2,75% en termes réels, fait savoir la même source.



En ce qui concerne les transactions en devises, le volume moyen des opérations au comptant des banques avec la clientèle a enregistré, au T4-2022, une augmentation annuelle de 18,5% à 42,3 milliards de dirhams (MMDH) pour les ventes et de 29,1% à 41,1 MMDH pour les achats. De même, les opérations à terme se sont accrues de 79,9% à 30,2 MMDH pour les achats et de 79,5% à 11,8 MMDH pour les ventes.



Dans le cadre des opérations des adjudications en devises de BAM avec les banques, aucune séance d'adjudication n'a été tenue depuis décembre 2021. Dans ces conditions, la position de change déficitaire des banques s'est améliorée à 692,9 millions de dirhams à fin décembre.