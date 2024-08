Le dirham se déprécie de 0,18% face au dollar du 25 au 31 juillet

04/08/2024

Le dirham s'est déprécié de 0,18% vis-à-vis du dollar américain et s'est quasiment stabilisé face à l'euro durant la semaine du 25 au 31 juillet, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son bulletin hebdomadaire. Au 26 juillet 2024, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 363,2 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 0,3% d'une semaine à l'autre et de 6,2% en glissement annuel, précise la même source.



Concernant les interventions de Bank Al-Maghrib, elles se sont établies, en moyenne quotidienne, à 143,6 MMDH au cours de la semaine du 25 au 31 juillet 2024. Elles sont réparties entre des avances à 7 jours pour 59,9 MMDH, ainsi que des pensions livrées à plus long terme et des prêts garantis pour des montants respectifs de 49,4 MMDH et 34,3 MMDH.



Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est élevé à 2,9 MMDH et le taux interbancaire s'est situé à 2,75% en moyenne. Lors de l'appel d'offres du 31 juillet (date de valeur le 1er août), la Banque a injecté 61,3 MMDH sous forme d’avances à 7 jours. Côté Bourse, le MASI s'est apprécié de 2,5% du 25 au 31 juillet 2024, portant sa performance depuis le début de l'année à 15,6%.



Cette évolution hebdomadaire reflète les hausses des indices des secteurs de l'immobilier de 5,5%, des banques de 4,3% et du bâtiment et matériaux de construction de 1,4%. En revanche, les indices des matériels, logiciels et services Informatiques et du pétrole & gaz ont diminué de 1,1% et 0,2% respectivement. Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est revenu, d'une semaine à l'autre, de 1,2 MMDH à 867,3 millions de dirhams (MDH).