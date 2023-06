Le dilemme climatique de l'Europe

07/06/2023

L'Union européenne vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et à s'imposer comme un leader mondial des industries vertes tout en maintenant la discipline budgétaire. Mais atteindre ces objectifs simultanément est impossible, et le bloc doit décider ce qu'il est prêt à sacrifier.



Alors que l'Europe vise à devenir le premier continent au monde neutre en carbone, elle doit accomplir un délicat exercice d'équilibre. L'Union européenne peut-elle transformer son économie tout en renforçant sa compétitivité ? Et peut-elle atteindre ces objectifs tout en conservant son statut de créateur de normes mondiales et en adhérant à ses principes de responsabilité budgétaire?



La réponse à ces questions est un non catégorique. Les compromis sont inévitables et l'identification des concessions nécessaires pour trouver le juste équilibre pourrait s'avérer plus difficile que ne le pensent les décideurs politiques.



En 2019, lorsque l'UE a dévoilé son Green Deal et s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, son objectif principal était de renforcer l'accord de Paris sur le climat de 2015 et de contribuer à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Mais les décideurs avaient un deuxième objectif clairement défini : faire de l'UE un leader industriel vert. C'est pourquoi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a décrit le cadre politique comme le «moment de l'homme sur la lune» de l'Europe.



Personne ne sait si l'accord de Paris se serait effondré sans l'engagement de l'Europe envers la neutralité carbone. Néanmoins, l'UE mérite des éloges pour avoir conçu un paquet législatif complet en quelques années, ce que beaucoup avaient considéré comme impossible. Le Green Deal européen s'appuie sur une vaste gamme d'outils, allant de la réglementation (comme l'interdiction de vente de voitures neuves à combustion interne après 2035) à la tarification du carbone (via l'expansion des échanges de quotas d'émissions).

Mais les choses ont changé depuis 2019. Premièrement, la Chine est devenue un leader mondial dans diverses technologies vertes, notamment les panneaux solaires et les batteries de véhicules électriques (VE) . L'échelle et la rapidité avec lesquelles elle a mené une politique industrielle verte ont peut-être renforcé son avantage comparatif.



Deuxièmement, les droits de douane de l'ancien président américain Donald Trump sur les importations chinoises, qui restent en place sous son successeur, Joe Biden, ont causé des dommages durables au système multilatéral. À toutes fins utiles, l'Organisation mondiale du commerce n'est plus qu'une coquille d'elle-même.



Enfin, les Etats-Unis ont rejoint la lutte mondiale contre le changement climatique, mais à leur manière. La loi sur la réduction de l'inflation, la législation climatique historique de Biden, exclut la tarification du carbone, ne plafonne pas les subventions et conditionne leur accès à des exigences de contenu local faussantes. Ces caractéristiques font de l'IRA un changeur de jeu, laissant la stratégie cohérente et soigneusement planifiée de l'UE de plus en plus vulnérable.



Malgré ces défis, l'UE est restée ferme dans son engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Tout en cherchant à se positionner comme un acteur mondial dans les industries vertes émergentes, elle est également déterminée à respecter les principes et règles multilatéraux. De plus, le bloc prévoit de faire tout cela tout en maintenant son cadre budgétaire existant. En fait, il explore actuellement des réformes qui offrent à peine de la flexibilité pour faire face aux conséquences budgétaires attendues de la transition vers le zéro net.



Cependant, la nouvelle réalité pourrait bientôt forcer l'UE à revoir sa position. Compte tenu du capital politique substantiel qui a été investi dans la poursuite de la neutralité carbone, il est difficile d'imaginer que le bloc y renonce explicitement. Mais il pourrait continuer à faire semblant d'y travailler, échouer à atteindre ses objectifs de 2030, puis accepter progressivement sa nouvelle position de suiveur plutôt que de leader. Ce scénario semble de plus en plus probable, car l'UE n'a pas mis en place les mécanismes de gouvernance interne nécessaires pour assurer la conformité des Etats membres.



Alors que l'UE conserve un contrôle direct sur certaines mesures, telles que l'interdiction de vente de nouveaux véhicules émetteurs de carbone et l'attribution de quotas d'émissions, les politiques de soutien relèvent encore largement de la compétence des Etats membres. A moins que les gouvernements européens ne mettent en œuvre des politiques visant à décourager l'utilisation continue de voitures à moteur à combustion vieillissantes ou à subventionner les investissements dans de nouveaux véhicules électriques, par exemple, ces voitures pourraient rester sur la route pendant de nombreuses années encore.



Afin de réduire les coûts d'atteinte de la neutralité carbone, l'Europe pourrait être tentée de sacrifier sa compétitivité. Si les véhicules électriques chinois s'avèrent plus abordables que ceux fabriqués en Europe, les ardents défenseurs du climat pourraient plaider en faveur de l'achat de voitures chinoises. Mais l'Europe ne peut pas se permettre de gâcher l'occasion de revitaliser son industrie automobile.



Depuis 2019, l'UE semble être devenue plus disposée à sacrifier son rôle mondial en tant que créateur de règles et de normes dans l'intérêt d'améliorer sa compétitivité. Mais l'engagement de l'UE en faveur d'un ordre mondial fondé sur des règles fait partie de son ADN, et il n'a pas de substitut de poids comparable. En renonçant à son rôle de législateur, l'UE pourrait accélérer la disparition du multilatéralisme. Etant donné qu'une UE affaiblie manquerait des ressources nécessaires pour sauver le système mondial existant, cette issue semble de plus en plus probable.



La voie la plus prudente serait que le bloc assouplisse les contraintes budgétaires par le biais d'une exclusion verte ou d'un programme de dette commune, soutenu par un accord visant à augmenter ses propres ressources. Certes, une telle démarche risquerait de déclencher une instabilité macroéconomique. Mais ce serait moins dommageable que de sacrifier la compétitivité ou de laisser s'effondrer le système multilatéral.



Malheureusement, ces politiques ne bénéficient pas d'un soutien suffisant au sein de l'UE. Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a récemment réaffirmé l'engagement de son pays envers les règles budgétaires existantes. Mais insister sur la rectitude budgétaire peut confronter l'UE à des pertes importantes sur d'autres fronts. Contrairement à ce que certains décideurs politiques européens peuvent croire, la transition vers une énergie propre ne sera pas gratuite. Le choix auquel sont confrontés les décideurs politiques européens est simple : agir maintenant pour faire face à ces coûts, ou payer un prix beaucoup plus élevé plus tard.



Par Jean Pisani-Ferry

Chercheur senior au think tank bruxellois Bruegel et chercheur senior non-résident au Peterson Institute for International Economics.