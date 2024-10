«Le digital, de l’efficience à l'excellence», un voyage expérientiel vers la transformation digitale

Mohamed SAAD dévoile son nouveau livre

07/10/2024

«Le digital, de l’efficience à l’excellence » est le nouveau livre de Mohamed Saad, préfacé par Ahmed Rahhou. Cet ouvrage invite le lecteur à découvrir comment le digital peut transformer les organisations et l’embarque dans un voyage expérientiel vers l’excellence digitale. Depuis des stratégies innovantes et jusqu’aux solutions pratiques, en passant par des études de cas, Mohamed Saad ambitionne, à travers ce livre, de transformer la vision en réalité.



«A travers ce livre, je cherche avant tout à partager de la connaissance, de l’expérience et de l’expertise que j’ai eu la chance d’acquérir, dans différents environnements, durant plus de 3 décennies», déclare Mohamed Saad, l’auteur de ce nouvel ouvrage. Il poursuit : «Dans ce livre, je présente de manière concrète, en plus des stratégies, des outils pratiques que j’invite le lecteur à acquérir dans son voyage autour d’un monde en perpétuelle mutation ! »



En effet, ce livre constitue le partage d’une expérience et d’une expertise riches et enrichissantes de son auteur, notamment dans les domaines de l’assurance, de la banque, des marchés des capitaux et de l’industrie, mais aussi dans l’enseignement et la recherche. Il s’agit d’une batterie d’insights structurés de manière à aider le lecteur à naviguer dans ce paysage digital en constante évolution.



En effet, conçu comme étant un guide pratique destiné aux professionnels, académiciens, chercheurs et organisations, à travers un sommaire des plus riches (cas d’étude, des statistiques et des analyses approfondies), ce livre permet un transfert des connaissances et un partage de retour d’expérience sur la refonte des processus internes pour mettre les parties prenantes au centre des préoccupations.



Les études de cas inspirantes des petites, moyennes et grandes entreprises qui ont fait du digital un avantage et un levier stratégiques, les méthodologies éprouvées et les conseils pratiques font que, dès les premières pages, le lecteur se retrouve plongé dans l’univers du digital où il surfe sur les vagues de l’adaptation et de l’innovation en continu.



Dans sa démarche pratique, l’auteur avise le lecteur également sur comment éviter les pièges courants de la transformation digitale. Ce n’est pas tout, cet ouvrage est une véritable approche d’apprentissage qui permet de réinventer les organisations en passant par l’évaluation de la chaîne de valeuret la reconnexion avec les clients.



En outre, le livre se complète par des outils prêts à l’emploi téléchargeables sur le portail www.ms-td.com, qui viennent guider et aider le lecteur à construire son voyage dans ce monde de transformation digitale.



En résumé, « Le digital, de l’efficience à l’excellence » est un guide qui retrace un voyage sur le chemin de la digitalisation et un livre qui invite à un questionnement censé alimenter un débat académique. Le tout est le fruit d’un nectar de la longue expérience d’un digital advocate et d’un IT specialist par excellence.



A lire sans modération !