Le dictionnaire officiel de la langue suédoise finalisé après 140 ans

27/10/2023

Après 140 ans de travaux, la langue suédoise est enfin référencée : le dictionnaire officiel a été finalisé et son dernier volume envoyé à l'imprimerie la semaine dernière, a annonce mercredi son éditeur.



Conçu par l'Académie suédoise qui décerne le prestigieux prix Nobel de littérature, le Dictionnaire de l'Académie suédoise (SAOB) compte 33.111 pages réparties sur 39 volumes.

Ce travail de longue haleine a débuté en 1883, explique à l'AFP Christian Mattson, qui dirige l'équipe chargée de la rédaction du dictionnaire.

"Maintenant, nous avons terminé. Au fil des ans, 137 personnes ont été employées à temps plein pour travailler là-dessus", dit-il.



Avec la finalisation du dictionnaire, une étape importante a été franchie pour l'équipe mais il lui reste du pain sur la planche : les volumes recensant les mots commençant par A jusqu'à R sont maintenant si vieux qu'ils ont besoin d'être revus.

Le mot "allergie", par exemple, a fait son entrée dans la langue suédoise dans les années 20 mais il ne figure pas dans le volume de la lettre "A", puisque celui-ci est paru en 1893, relève M. Mattson.



D'autres termes comme "poupée Barbie", "application" et "ordinateur" font partie des 10.000 nouveaux idiomes qui seront ajoutés au dictionnaire au cours des sept prochaines années.

Le SAOB est un ouvrage de référence de la langue suédoise depuis 1521. Il est accessible en ligne et a été tiré à seulement 200 exemplaires, utilisés en majorité par des chercheurs et des linguistes.



L'Académie publie aussi un dictionnaire de la langue courante.

Fondée en 1786 par le roi Gustave III sur le modèle de l'Académie française, son but est de promouvoir la langue et la littérature suédoises et d'oeuvrer à la "pureté, la vigueur et la majesté" de cette langue.