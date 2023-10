Le développement de la productivité des oasis au centre d'un Forum de l’investissement

12ème Salon international des dattes au Maroc - SIDATTES 2023

06/10/2023

Les moyens permettant de développer la productivité et la durabilité des oasis ont été au centre d’un Forum de l’investissement organisé, mercredi à Erfoud, en marge de la 12ème édition du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2023).



Initié par l’Agence pour le développement agricole (ADA) et le Groupe crédit agricole du Maroc (GCAM), cet évènement a été marqué par la tenue de deux tables rondes autour des mécanismes d’appui pour le développement durable des oasis et les opportunités d'investissement pour le développement de la filière phœnicicole, rapporte la MAP.



Placé sous le thème "L’investissement dans la filière phoenicicole, levier pour le développement de la productivité et la durabilité des oasis", ce forum a réuni des acteurs clés de la filière, notamment le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et des Forêts, l’Agence nationale de développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), l’Office national du conseil agricole (ONCA), la Fédération interprofessionnelle des dattes ainsi que des opérateurs privés.



Lors de cette rencontre, les intervenants ont été unanimes à souligner l’importance de la poursuite du renforcement de l’investissement dans la filière séculaire du palmier dattier, considérée en tant que levier de développement socioéconomique, de durabilité et de pérennité des écosystèmes oasiens, de plus en plus vulnérables face aux aléas des changements climatiques.



Intervenant à cette occasion, le directeur général de l’ADA, El Mahdi Arrifi, a souligné que de nombreuses opportunités d’investissement s’offrent aux investisseurs dans le secteur agricole, notamment dans la filière du palmier dattier, en raison d’un climat d’affaires "stable et prometteur".



"Ces opportunités touchent toutes les étapes de la chaîne de valeur", a-t-il assuré, relevant que l’administration marocaine offre des facilités importantes, notamment en ce qui concerne les opérations de location des terres relevant du domaine privé de l'Etat et des terrains collectifs.



M. Arrifi, qui a passé en revue les réalisations du Plan Maroc Vert dans le développement du palmier dattier (plantation de 3 millions de palmiers dattiers), a mis l’accent sur l’importance de la consolidation de ces acquis à travers la réalisation des objectifs de la stratégie Génération Green, qui place le palmier dattier parmi ses filières phares.



Abondant dans le même sens, Latifa Yaacoubi, directrice générale de l'ANDZOA, a souligné que le développement de la filière du palmier dattier figure au centre des priorités de la stratégie Génération Green, rappelant dans ce sens que cette filière a fait l’objet d’un contrat-programme entre l’Etat et la Fédération interprofessionnelle marocaine des dattes pour la période 2021-2030.



"Mobilisant près de 7,5 milliards de dirhams, ce programme prévoit la plantation de 5 millions de plants de palmiers dattiers d'ici 2030, dont 3 millions au niveau des palmeraies traditionnelles et 2 millions dans les zones d’extension des plantations modernes", a-t-elle détaillé.



Ce programme, a-t-elle poursuivi, ambitionne aussi de promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et des coopératives entrepreneuriales, d’améliorer la production et les taux de conditionnement et de transformation.



Ce forum de l'investissement, organisé en partenariat avec l’ANDZOA et le commissariat du SIDATTES, a été marqué par la participation d’acteurs étrangers de la filière du palmier dattier, des opérateurs économiques ainsi que des porteurs de projets du Maroc et d’ailleurs.