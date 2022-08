Le détail qui a causé la rupture entre Kim Kardashian et Pete Davidson

08/08/2022

Après 9 mois d’une relation qui semblait idéale, Kim Kardashian et Pete Davidson se séparent. Une rupture qui a provoqué une véritable onde de choc chez les fans de la famille Kardashian, car le couple semblait plus proche que jamais et prêt à aller de l’avant.



L’humoriste avait notamment évoqué son envie de devenir père dans les années à venir et avait déjà rencontré les enfants de la star de téléréalité.



Mais alors quelle est la raison de cette rupture aussi brutale ?



Au site Page Six, des proches des deux stars ont expliqué que leur séparation était principalement due à des différences d’emplois du temps : «Kim et Pete ont décidé d’être simplement amis. Ils ont beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre, mais ont constaté que la longue distance et leurs horaires exigeants rendaient très difficile le maintien d’une relation stable». Mais ces problèmes de distance et d’emploi du temps ne seraient pas la seule raison de la séparation des deux stars.



C’est en fait l’importante différence d’âge qui serait la cause principale de cette rupture. C’est du moins ce qu’affirme un proche de Kim Kardashian et Pete Davidson : «Pete a 28 ans et Kim a 41 ans – ils sont juste dans des étapes de leurs vies très différentes en ce moment. Pete est totalement spontané et impulsif et veut qu’elle s’envole pour New York, ou n’importe où il se trouve à tout moment. Mais Kim a quatre enfants et ce n’est pas si facile. Ses enfants sont sa priorité absolue».



Cette même source anonyme a aussi expliqué que Kanye West faisait en sorte de compliquer autant que possible la vie de Kim Kardashian depuis qu’elle était en couple.