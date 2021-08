Le désespoir du Delta du Japon

27/08/2021

Avec la propagation de la variante Delta, de nouvelles infections à la Covid-19 augmentent dans le monde, et plus encore dans les régions et les pays à faible taux de vaccination. Le Japon ne fait pas exception. Seulement 40% environ de sa population est entièrement vaccinée – contre des taux de vaccination de 50 à 65% dans les autres pays du G7 – et son taux d'infection a fortement augmenté au cours des deux derniers mois. Au 24 août, sa moyenne mobile sur sept jours de cas confirmés quotidiens était de 23.036, contre 3.000 un mois plus tôt.



Avant la flambée actuelle, la moyenne la plus élevée sur sept jours était d'environ 6.500, atteinte en janvier et à nouveau en mai de cette année. Au cours de ces poussées antérieures, la déclaration d'urgence du gouvernement japonais et les «demandes» que les gens ne sortent pas ont eu un certain effet. Mais cette fois, les demandes ont été largement ignorées.



L'augmentation du taux d'infection est une mauvaise nouvelle pour un gouvernement qui doit bientôt faire face à des élections générales. Mais il y a deux points lumineux. Premièrement, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 se sont déroulés cet été sans incident majeur, et avec des athlètes japonais remportant 27 médailles d'or (le troisième plus grand nombre après les Etats-Unis et la Chine). Une majorité de Japonais pensent maintenant qu'il était bon d'avoir accueilli les Jeux – un changement radical par rapport aux sondages d'avant l'événement.



Deuxièmement, bien que le Japon soit à la traîne de nombreux autres pays du G7 et de l'OCDE en matière de vaccination, le déploiement de ses vaccins s'accélère néanmoins. Au cours des deux mois du 19 juin au 19 août, la part du Japon de personnes entièrement vaccinées est passée de 8% à 40%, tandis que le taux américain n'a augmenté que de 45% à 51%. Si les tendances actuelles se poursuivent, le Japon pourrait dépasser les Etats-Unis d'ici la fin septembre. Et d'ici fin octobre, il atteindra un niveau de vaccination comparable à celui de l'Etat de New York et des grands pays européens, où les masques ne sont plus nécessaires dans de nombreux endroits.



Malgré les progrès récents, la cote d'approbation du gouvernement japonais est passée de 45% en mars-avril à moins de 30% aujourd'hui. C'est une mauvaise nouvelle pour le Premier ministre Yoshihide Suga, dont le mandat à la tête du Parti libéral-démocrate (LDP) expire fin septembre et dont le mandat de quatre ans à la Chambre des représentants se termine le 21 octobre.



Après avoir succédé à Shinzo Abe en tant que Premier ministre l'année dernière, Suga avait initialement prévu de convoquer des élections anticipées peu de temps après la fin des Jeux paralympiques le 5 septembre, car une victoire attendue aux élections générales garantirait presque sa propre réélection à la tête du PLD.



Mais trois facteurs ont rendu ce plan impraticable. Le premier est l'explosion de la variante Delta. Le nombre de préfectures faisant l'objet de déclarations d'urgence ou de quasi-urgence est passé de 13 à 29 le 20 août. Et bien que la déclaration du gouvernement pour Tokyo et quelques autres zones doive se terminer le 12 septembre, il est peu probable que toutes les déclarations d'urgence soient levée ce jour-là. Il serait considéré comme inapproprié de déclencher des élections alors que de nombreuses régions font encore l'objet de déclarations d'urgence. Suga doit donc d'abord remporter les élections à la direction du PLD, en battant des concurrents qui ont saisi l'opportunité offerte par sa faible cote d'approbation.



Un deuxième problème qui nuit à l'approbation du gouvernement actuel est que certaines personnes infectées seraient en train de mourir à la maison car de nombreux lits réservés aux patients Covid-19 sont déjà pleins. Pire encore, certains hôpitaux ont refusé d'admettre plus de patients malgré les appels des coordonnateurs de la santé du gouvernement local.

Ces problèmes ont été mis à nu ce mois-ci par le cas déchirant et largement rapporté d'une femme enceinte atteinte de Covid-19 qui a été refoulée de l'hôpital même après un accouchement prématuré. Forcée d'accoucher à la maison, elle a appelé une ambulance, mais celle-ci est arrivée trop tard et son bébé est décédé. Cet épisode peut rester dans la mémoire des électeurs comme un signal d'échec politique. De plus, le nombre de personnes décédées à domicile des suites d'une incapacité hospitalière ne fera qu'augmenter dans les semaines à venir.



Le troisième facteur pesant sur les perspectives politiques de Suga est l'économie. Les chiffres du deuxième trimestre récemment publiés suggèrent une faible reprise, avec une croissance annualisée atteignant seulement 1,3%. Le PIB réel du Japon (ajusté en fonction de l'inflation) reste à 97 % de son pic d'avant la pandémie au troisième trimestre de 2019. En revanche, le PIB du deuxième trimestre aux Etats-Unis était déjà supérieur de 1% à son pic d'avant la pandémie au quatrième trimestre. de 2019.



Le gouvernement n'a proposé essentiellement aucune réponse politique pour faire face à la vague Delta ou aux difficultés économiques persistantes du pays. Tout ce qu'il peut indiquer, c'est une déclaration d'urgence qui n'impose que des restrictions douces, comme la demande que les restaurants ne servent pas d'alcool et ferment leurs portes à 20 heures.

Le Japon doit apprendre de New York, où les autorités publiques ont ordonné l'année dernière une suspension de tous les repas à l'intérieur, tout en permettant aux restaurants de rester ouverts pour les clients à emporter. De grands bureaux ont été fermés et les écoles et universités sont passées à l'enseignement à distance. Si les gens sortaient, c'était uniquement pour des raisons comme faire les courses ou pour consulter un médecin. Lorsqu'il y avait une pénurie de lits d'hôpitaux, le gouvernement de l'Etat de New York a transformé le Jacob K. Javits Convention Center en hôpital de campagne. Au moins un hôpital a également érigé des tentes à Central Park pour des lits supplémentaires.



Compte tenu de la dernière vague d'infections, Suga devrait faire pression pour la fermeture temporaire de tous les restaurants et magasins. Si nécessaire, la loi devrait être modifiée pour habiliter le gouvernement à imposer un « verrouillage de la ville », en fermant les restaurants, les magasins, les bureaux et les événements à grande échelle dans les zones urbaines. Et même si ces mesures s'avèrent irréalisables, beaucoup plus de ressources devraient être accordées aux hôpitaux à condition qu'ils acceptent les patients Covid-19 sur demande. A moins que Suga n'agisse rapidement, davantage de vies seront perdues et sa propre position politique pourrait devenir une autre victime du virus.



Par Takatoshi Ito

Ancien vice-ministre japonais des Finances, professeur à l'Ecole des affaires internationales et publiques de l'Université de Columbia et professeur principal à l'Institut national de hautes études en politiques à Tokyo.