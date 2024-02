Le dernier carré de la CAN 2023 fixé

05/02/2024

L’Afrique du Sud s’est qualifiée pour le dernier carré de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, à la faveur de sa victoire sur le Cap-Vert aux tirs au but (2 à 1, 0-0 après prolongations), samedi soir au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro.



En demi-finale, l'Afrique du Sud affrontera le Nigeria qui a éliminé la veille l’Angola par 1 but à 0. L’autre demi-finale opposera la RD Congo à la Côte d’Ivoire.

Les Ivoiriens ont battu plus tôt le Mali (2-1, après prolongations), tandis que la RDC a disposé, vendredi, de la Guinée par 3 buts à 1.



Programme des demi-finales

Mercredi 7 février

18h00 : Nigeria-Afrique du Sud

21h00 : Côte d’Ivoire-RD.Congo