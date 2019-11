Le derby sévillan célébré à Casablanca

09/11/2019

L'Association sportive La Liga organise le 10 novembre à Casablanca un grand événement pour célébrer la rencontre Real Betis-FC Séville qui sera le premier derby de la ville andalouse, mettant en vedette les deux internationaux marocains, Yassine Bounou et Zouhair Feddal.

Pour célébrer ce "Grand derby", LaLiga va mettre en place une "Fan Zone" au cœur de Morocco Mall pour permettre au public marocain de suivre sur grand écran cette rencontre (21h00) qui se disputera au stade Benito-Villamarín pour le compte de la 13è journée du championnat espagnol et qui opposera le défenseur central du Real Betis, Zouhair Feddal au gardien du FC Séville, Yassine Bounou, indique un communiqué de l'Association sportive espagnole. Cet événement, qui connaîtra la présence du délégué au Maroc de La Liga, Ignacio Gómez, témoigne de la ferveur des Marocains pour le championnat espagnol, relève la même source, soulignant l'importance de rapprocher La Liga de ses supporters aux quatre coins du globe.

La Liga est une organisation innovante, socialement responsable et un leader du secteur des loisirs et du divertissement. Composée de 20 équipes de La Liga Santander et de 22 de LaLiga SmartBank, l'association sportive privée est chargée de l'organisation de compétitions nationales de football professionnel.