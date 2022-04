Le derby phosphatier tourne à l’ avantage de l’OCK

25/04/2022

Pour le compte de la 22ème journée de la Botola Pro Inwi, Khouribguis et Ouedzamis ont sorti un bon match, dimanche au complexe OCP, dans une rencontre riche en rebondissements.

Les deux équipes affichent les mêmes ambitions, à savoir quitter la zone de turbulences qui mène à la relégation. Et ce sont les Khouribguis qui se sont mis les premiers en évidence. Après une contre-attaque rapide, Hamza Hajjar s’infiltre dans la surface de réparation et Roraf le fauche provoquant un penalty indiscutable. A la transformation Hossam Amaanan qui, d’une frappe sèche, loge le cuir au fond des filets de Boujad (21’).

Dominateur en début de rencontre, l’Olympique était à deux doigts d'aggraver le score par Amaanan laissé seul par les défenseurs locaux qui ont cru que l’attaquant était hors-jeu, mais sa reprise de la tête a été dégagée par le gardien. Les Ouedzamis n’ont pu riposter aux attaques successives et dangereuses des visiteurs.

Après vingt-cinq minutes de jeu, le RCOZ commence à sortir la tête de l'eau et se crée sa première véritable occasion à la 30’, suite à une sortie hasardeuse de Ferni après un coup franc. Peu après, la physionomie du match change complètement, le Rapide domine totalement l’Olympique qui ne fait que se défendre. Les hommes du Suisse Guglielmo Arena se sont créé plusieurs occasions loupées lamentablement. Ils exercent un pressing constant sur des Khouribguis acculés à se défendre. En bon technicien, le coach du RCOZ exhorte ses joueurs à attaquer davantage. Ainsi, sur un coup franc bien botté, Saad Morsli trouve les filets de Ferni à la 38’. Ce but égalisateur donne des ailes aux Ouedzamis devenus inarrêtables se passant la balle comme à l’entraînement. L’entrée de Tomi Sung à la 70’ donne du tonus à l’attaque des Khouribguis. En effet, à la 73’, le Botswanais, d’une frappe imparable, bat Boujad et double la mise pour les siens.

Les protégés d’Ouarrad gèrent convenablement le match jusqu’au sifflet final. La rencontre s’est soldée par la victoire de l’OCK qui s’est hissé à la 11ème place avec 27 points aux côtés de l’Ittihad de Tanger, tandis que le Rapide d’Oued-Zem est toujours lanterne rouge avec 15 points dans l’escarcelle.