Le derby phosphatier accouche d’un nul

14/01/2019 Chouaib Sahnoun

Pour le compte de la 14ème journée du Botola Pro Maroc Telecom, Khouribguis et Ouedzamis n’ont pu se départager samedi au Complexe OCP, dans un match riche en rebondissements. Ce sont les Khouribguis qui se sont mis les premiers en évidence après une frappe sèche de Haki qui a retrouvé les gants du gardien Akid 5’. Trois minutes plus tard, Lebhiri, d’un tir foudroyant du pied gauche, a inscrit le premier but pour l’OCK.

Dominateur en début de rencontre, l’Olympique était à deux doigts d'aggraver le score par Hachadi, laissé tout seul par les défenseurs adverses qui ont cru qu’il était en position de hors-jeu, mais sa reprise de la tête a été repoussée par le gardien.

A la 16’, Hasnaoui a failli égaliser pour le RCOZ. Deux minutes après cette action, Hachadi, véritable poison pour la défense du Rapide, trompe la vigilance des défenseurs et double la mise pour les siens.

Après ce premier quart-heure en faveur des Khouribguis, le RCOZ a commencé à sortir la tête de l'eau et s’est créé une véritable occasion à la 20’ après une très belle action amorcée en milieu de terrain par Diarra qui a servi sur le côté Coulibaly. Ce dernier a pu trouver dans la surface de réparation Harissi, mais son tir puissant passe juste au-dessus de la transversale du gardien khouribgui Hamza Mouaatamid. Mais ce n’était que partie remise, car le même joueur, Harissi a réduit le score pour les visiteurs.

Dès l’entame du deuxième half, la physionomie du match a complètement changé, le Rapide a totalement dominé son adversaire. Les hommes de Tarik Mostafa se sont créé plusieurs occasions loupées par les attaquants. Ces derniers ont exercé un pressing constant sur les locaux, acculés à se défendre.

En technicien averti, le coach égyptien a procédé à des changements qui ont apporté leur fruit à la 75’par Diarra qui a remis les pendules à l’heure.

Ainsi, la rencontre s’est soldée sur un score de parité. Après ce match nul, l’OCK occupe la 11ème place avec 14 points aux côtés de l’IRT et du MCO, tandis que le Rapide d’Oued-Zem est à la 10ème place avec 15 points dans l’escarcelle.



La bonne opération du CRA





Le Chabab Rif d'Al Hoceima (CRA) s'est imposé par 2 buts à 1 sur la pelouse du Youssoufia de Berrechid (CAYB), samedi en match de la 14ème journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

Fouzi Abdelghani a ouvert le score pour les visiteurs à la 17è minute de jeu, avant qu'Abdeladim Khadrouf (62è) ne double la mise. Mohamed Fakih a réussi à réduire le score pour le CAYB à la 77è minute de jeu.

Cette victoire permet au CRA de rejoindre, à la 13è position, l’AS FAR, le Kawkab de Marrakech et l’Olympique Khouribga avec 13 points. En revanche, le CAYB, 3è avec 20 unités, n’est pas parvenu à réduire l’écart avec le WAC (27 pts) et le Hassania (24 pts).