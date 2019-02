Le derby du nord débouche sur un nul

Première défaite de l’OCK sous la houlette de Taoussi

18/02/2019 Libé

Le Moghreb de Tétouan et l’Ittihad de Tanger ne sont pas parvenus à se départager (1-1), lors du derby du Nord, qui les a opposés samedi au Stade Seniat Rmel, dans le cadre de la 18ème journée de Botola Maroc Telecom D1 de football.

Younes Hawassi a ouvert le score pour le MAT à la 10è minute du jeu, avant que l’IRT n’égalise par le biais d’ Abdelkabir Elouadi (66è).

Après ce nul, les Tangérois s’emparent provisoirement de la deuxième place au classement général avec 27 points. Le MAT rejoint, quant à lui, le Rapide Oued Zem à la 13è place avec 19 unités.

Le deuxième match disputé samedi a vu le Chabab Rif Al Hoceima (CRA) prendre le meilleur à domicile (3-1) sur l’Olympique de Khouribga (OCK).

Les trois réalisations des Nordiques ont été l’œuvre d’Imad Amghar (20è), Martin Bengoa (34è) et Mohamed El Idrissi (87è). Entre-temps, Reda Al Hajhouj a réduit le score pour l’OCK.

Cette victoire permet au CRA de rejoindre le Rapide Oued Zem et le Moghreb de Tétouan à la 13ème place avec 19 points, laissant le Kawkab de Marrakech (16 pts) en position de lanterne rouge.

L’OCK, qui s’incline pour la première fois sous la houlette de Rachid Taoussi, est 11è avec 20 unités, aux côtés de Difaâ El Jadida.

Bonne opération du Mouloudia d’Oujda qui a eu raison du Kawkab de Marrakech par 2 buts à 1. Les deux réalisations des locaux ont été inscrites par Tawfieq Ijrouten (40è) et Soufiane Karkache (64è). Abdelghafor Mahri a réduit le score pour le KACM à la 73è minute du jeu.

Cette victoire permet au MCO de rejoindre l’AS FAR à la 9è place avec 21 points.

Vendredi en ouverture de cette journée, le Rapide Oued Zem (RCOZ) et l'Olympic de Safi (OCS) se sont quittés sur un nul (1-1).

Mohamed El Morabit a ouvert le score pour l'OCS à la 68ème minute du jeu, avant qu'Issam Boudali n'égalise 10 minutes plus tard.

Après ce nul, l'OCS monte deux rangs pour rejoindre le Raja de Casablanca et le Youssoufia de Berrechid à la 4ème place avec 24 points. Le RCOZ, comme précité, est 13ème.

Il convient de rappeler que trois rencontres comptant pour cette manche devaient opposer hier le FUS au WAC, le Raja au CAYB et le DHJ à la RSB. Cette journée sera clôturée ce soir à 19 heures au Grand stade d’Agadir par le match qui mettra aux prises le Hassania avec l’ASFAR.

​Décès d’Abdelkrim Zaidani

L’ancien joueur du Kawkab de Marrakech (KACM)-section football, Abdelkrim Zaidani connu sous le nom de "Krimou" est décédé mercredi dernier, à Marrakech, à l’âge de 88 ans.

Le défunt a été inhumé au cimetière Bab Doukkala à Marrakech en présence des membres de sa famille, ses amis et des fans du KACM.

Le nom Abdelkrim Zaidani restera gravé à jamais dans l’histoire du KACM, en tant que joueur qui a contribué au rayonnement du club au niveau national dans les années 50, 60 et 70 aux côtés de footballeurs talentueux tels que Boumaaza, Mhamed Ben Saleh, Moulay Lahcen et Khaldi.

Feu "Krimou" avait joué et brillé avec le KACM de 1958 à 1975 et a remporté avec ce club son premier titre de championnat national en 1958, en plus de trois coupes du Trône successives (1963-1964-1965).