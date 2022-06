Le derby casablancais à huis clos: Noureddine Baydi suspendu

05/06/2022

Les sanctions de la Commission de déontologie relevant de la FRMF viennent de tomber. Ainsi, le derby casablancais entre le Raja et le Wydad comptant pour la 25ème journée de la Botola, prévu mi-juin, se jouera à huis clos.



La commission a décidé de sanctionner le Raja suite aux incidents ayant marqué le match de championnat qui avait mis aux prises à Khouribga le RCOZ et le RCA.



Deux matches à huis clos pour le Raja en plus de l’interdiction du déplacement des supporteurs des Verts jusqu’à la fin de la saison en cours.



Pour le cas du président du CAYB, Noureddine Baydi, il a écopé d’une suspension ferme de toute activité sportive de quatre ans, et ce suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo compromettante où il disait qu’il avait cédé le gain d’un match. Noureddine Baydi devra également s’acquitter d’une amende de 100.000 dirhams