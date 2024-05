Le derby à l’affiche

Une journée décisive pour le titre et le maintien

31/05/2024

La Botola Pro D1 de football abordera ce week-end les péripéties de l’avant-dernière journée, marquée par des confrontations qui s’annoncent décisives aussi bien pour la course au titre que le maintien.



En haut du tableau, les regards seront braqués sur le duel à distance que se livrent depuis un bon bout de temps les équipes de l’ASFAR et du Raja. Les Militaires, leaders, seront à Tétouan pour donner la réplique au MAT, tandis que les Verts, dauphins, accueilleront au stade municipal de Berrechid, le WAC dans un derby qui se jouera à huis clos.



Les choses sont bien claires pour ces deux prétendants au titre : ne pas laisser des plumes à une manche de la fin de l’exercice. Sur le papier, ils partent avec les faveurs des pronostics, mais ce n’est pas gagné d’avance devant un MAT qui sera soutenu par son public (les supporteurs de l’ASFAR interdits de déplacement) et un Wydad qui ne manquera certainement pas de jouer à fond ses chances en vue de stopper sa fâcheuse série de déconvenues.



Pour ce qui est des mal classés, ils rabattront leurs dernières cartes et gare à ceux qui ne parviendront pas à tirer leur épingle du jeu au terme de cette manche. Pour le CAYB, lanterne, rouge, le MCO, le SCCM, la JSS et dans une moindre mesure l’IRT, ça sera le quitte ou double.



T.R



Programme



Samedi à 19h00 : HUSA-CAYB, SCCM-MAS, FUS-MCO, JSS-RSB, RCAZ-IRT et OCS-UTS.

Dimanche à 18h00 : MAT-ASFAR, RCA-WAC