Le déficit commercial se creuse de nouveau à fin septembre

En forte hausse, les exportations des phosphates et dérivés progressent de 44,6% pour atteindre +16,9 milliards de DH

04/11/2021

La balance commerciale a affiché un déficit en hausse de 25,5% au terme des neuf premiers mois de l’année 2021, suite à une augmentation des importations plus importante que celle des exportations.



Selon les chiffres publiés par l’Office des changes, il s’est établi à 151,84 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le taux de couverture s’est situé à 60,3%.



En hausse de 41.67 MMDH (+22,1%) par rapport à fin septembre 2020, les exportations ont atteint 230.43 MMDH au terme des neuf premiers mois de l’année 2021 contre 188.76 MMDH un an auparavant.



Comparé à fin septembre 2019 (période avant la crise liée au Covid-19), « ces ventes progressent de 18.38 MMDH ou +8,7% », a noté l’Office des changes dans son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs de septembre dernier.



A en croire l’Office des changes, l’augmentation des exportations a concerné «la totalité des secteurs, essentiellement le secteur des phosphates et dérivés, celui de l’automobile et celui de l’agriculture et l’agroalimentaire».



Notons qu’au cours de la même période, les importations ont de leur côté augmenté de 23,4% par rapport à fin septembre 2020 et de 4,2% par rapport à fin septembre 2019, a-t-il noté.



Selon les explications de l’Office, la hausse « des importations de marchandises (+23,4%) fait suite à l’augmentation des achats de l’intégralité des groupes de produits, principalement des produits finis de consommation (+24.88 MMDH), des demi-produits (+16.44 MMDH) et des produits énergétiques (+13.86 MMDH) », peut-on lire dans son bulletin.



La même source poursuit en précisant que l’accroissement des importations des produits finis de consommation (+37,3%) résulte principalement de l’augmentation des achats des voitures de tourisme (+4.97 MMDH), des parties et pièces pour voitures de tourisme (+4.56 MMDH).



Cette hausse est aussi attribuée à l’augmentation des achats des médicaments et autres produits pharmaceutiques (+3.85 MMDH), attribuable aux achats de vaccins anti-Covid-19.

Il en résulte que «la part des achats des produits finis de consommation dans le total des importations passe de 21,5% à fin septembre 2020 à 23,9% à fin septembre 2021», selon l’Office des changes.



Dans son bulletin, il fait également mention de l’augmentation de 36,8% de la facture énergétique suite à la hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils (+7.02 MMDH), tributaire de l’accroissement des prix de 27,6%, conjugué à l’élévation des quantités importées de 9,9%.



En dépit de ces évolutions, il apparaît que «les importations de ce produit à fin septembre 2021 demeurent, toutefois, inférieures à celles affichées durant la même période entre 2017 et 2019 », a fait savoir l’Office.



A propos des exportations, il ressort qu’à fin septembre 2021 les ventes des phosphates et dérivés ont bondi de 44,6% (+16.91 MMDH) pour s’élever à 54.83 MMDH contre 37.914MDH à fin septembre 2020, grâce principalement à l’accroissement des ventes des engrais naturels et chimiques (+10.52 MMDH), alors que les quantités exportées de ce produit sont restées quasiment stables.



Au cours de cette période, les exportations du secteur automobile ont atteint 58.35 MMDH contre 50.12 MMDH, soit +16,4% (+8.228MDH), suite à la hausse des ventes du segment de la construction (+22,4% ou +4.49 MMDH) et celles du segment du câblage (+7,7% ou +1.36 MMDH) ; tandis que le nombre de voitures de tourisme exportées progressait de 16,6% (244.156 voitures à fin septembre 2021 contre 209.311 à fin septembre 2020).



Troisième secteur exportateur à fin septembre 2021, les ventes du secteur agriculture et agroalimentaire ont pour leur part attient 49.77 MMDH contre 45.26 MMDH à fin septembre 2020.

Elles s’améliorent ainsi de +10% (+4.51 MMDH), suite à une hausse simultanée des exportations de l’industrie alimentaire (+3.10 MMDH) et celle de l’agriculture, sylviculture et chasse (+1.29 MMDH), selon les précisions de l’Office.



Grâce essentiellement à la hausse des ventes des vêtements confectionnés (+3.07 MMDH) et celles des articles de bonneterie (+1.30 MMDH), les exportations du textile et cuir se sont accrues de 19,9% (+4.39 MMDH) ; en dépit du fait qu’elles restent en deçà de celles réalisées durant la même période entre 2017 et 2019.



Soulignons, enfin, que la balance des échanges de services a affiché un excédent en hausse de 4,9% (+2.19 MMDH) pour la première fois depuis le début de la crise du Covid-19 (+46.53 MMDH contre +44.34 MMDH).



Alain Bouithy