Le déficit commercial s’est creusé à 91,04 milliards de dirhams

En hausse de 37,8%, en glissement annuel, les importations ont atteint 230,05 MMDH à fin avril 2022

03/06/2022

En augmentation de 43,6% par rapport à fin avril 2021 (27,641 MDH), le déficit commercial du Maroc s’est accentué durant le mois d’avril 2022.



Selon les chiffres publiés par l’Office des changes, il s’est établi à près de 91,04 milliards de dirhams (MMDH) ; alors que le taux de couverture a perdu 1,6 point passant de 62% à 60,4%.



Ainsi, au titre des quatre premiers mois de l’année 2022, les importations ont progressé de 37,8% (+63,06 MMDH) pour atteindre 230,05MMDH contre 167,00 MMDH à fin avril 2021 ; tandis que les exportations se sont accrues de 34,2% (+35,42 MMDH) pour se situer à 139,01 MMDH à fin avril 2022 contre 103.60MMDH une année auparavant.



Dans le détail, la hausse des importations de biens a concerné la quasi-totalité des groupes de produits.

Ainsi, dans son dernier bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, l’Office des changes indique que la facture énergétique a plus que doublé s’élevant à 43,79 MMDH à fin avril 2022.



Après analyse des données, il apparaît que cette évolution s’explique essentiellement par la hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils (+12,14 MMDH) due à l’élévation des prix qui ont presque doublé (8.833 DH/T contre 4.490 DH/T)», a fait savoir l’Office des changes constatant que les quantités importées ont en parallèle enregistré une hausse de 15,8%.



S’agissant des importations des demi-produits, il ressort des mêmes données qu’elles ont affiché une hausse de 53% (+19,09 MMDH, suite à la forte croissance des achats de l’ammoniac (7,45 MMDH à fin avril 2022 contre 1,60 MMDH à fin avril 2021).



En ce qui concerne les importations des produits bruts, l’Office indique qu’elles ont bondi de 72,6% (+5,84 MMDH) du fait principalement de la hausse des achats des soufres bruts et non raffinés dont les coûts ont presque triplé pour atteindre +3,97 MMDH.



Quant aux importations des produits alimentaires, elles ont enregistré une hausse de 25,4% équivalant à +5,83 MMDH, en raison essentiellement de la hausse importante des achats d’orge (2,27 MMDH à fin avril 2022 contre seulement 263 MDH à fin avril 2021).



Notons que les approvisionnements en blé ont de leur côté affiché une hausse de 16% due à l’effet prix en accroissement de 38,8% ; tandis que les quantités ont accusé une baisse de 16,4%.

Dans son bulletin, l’Office des changes rapporte que l’accroissement des exportations de marchandises a concerné la majorité des secteurs, citant notamment celui des phosphates et dérivés, de l’agriculture et agroalimentaire, du textile et cuir et de l’automobile.



Dans le détail, les ventes des phosphates et dérivés ont presque doublé pour atteindre 36,14 MMDH à fin avril 2022 contre 18,20 MMDH à fin avril 2021, principalement suite à «l’augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques (+13,75 MMDH) due à l’effet prix qui a plus que doublé (7.541DH/T à fin avril 2022 contre seulement 3.241 DH/T à fin avril 2021)», a expliqué l’Office relevant en revanche que les quantités exportées se sont inscrites en baisse de 5,1%.



Selon l’Office, au terme du mois d’avril dernier, les exportations du secteur agricole et agroalimentaire ont connu une augmentation de 15,4% (+4,40 MMDH) pour s’établir à 32,84 MMDH contre 28,45 MMDH au cours de la même période de l’année précédente.



Parallèlement, les exportations du textile et cuir se sont accrues de 33,6% (+3,66 MMDH) au titre des quatre premiers mois de l’année 2022, atteignant ainsi leur niveau le plus haut durant la même période au cours des cinq dernières années.



Quant aux ventes du secteur de l’automobile, il ressort des chiffres rendus publics par l’Office des changes qu’elles ont enregistré un accroissement de 12,9% (+3,65 MMDH) atteignant 32 MMDH à fin avril 2022 contre 28,34MMDH une année auparavant.



Comme le fait observer l’Office dans son bulletin, «ce niveau dépasse ceux enregistrés durant la même période entre 2018 et 2021», quand bien même la part de ces ventes dans le total des exportations a reculé de 4,3 points (23% à fin avril 2022 contre 27,3% à fin avril 2021).



Alain Bouithy