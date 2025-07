Le déficit commercial s'aggrave de 6,8% en 2024

25/07/2025

Le déficit commercial du Maroc s'est établi à 304,9 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, en aggravation de 6,8% par rapport à une année auparavant, selon l'Office des changes.



Ce déficit, dont la part dans le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,4 point à 19,9%, résulte d'une hausse des importations de 6,4% à 761,3 MMDH et des exportations de 6,1% à 456,3 MMDH, précise l'Office des changes qui vient de publier son rapport sur le commerce extérieur du Maroc 2024.



Le rapport fait également état d'une progression des échanges commerciaux du Maroc avec le reste du monde de 6,3% au titre de l'exercice écoulé, contre une baisse de 1,7% en 2023.



Concernant le taux de couverture des importations par les exportations, il s'est situé à 59,9% en 2024, en repli de 0,2 point comparativement à une année auparavant, rapporte la MAP.



Le taux de pénétration des importations, mesuré par le rapport entre les importations et la demande interne (PIB +importations - exportations), s'est, quant à lui, amélioré de 0,5 point à 41,4%.

L'Office des changes révèle aussi que l'effort d’exportation, mesuré par le rapport entre les exportations et le PIB, a progressé de 0,3 point à 29,7% en 2024.

Par ailleurs, le taux de dépendance, qui représente la moyenne des importations et des exportations rapportées au PIB, a augmenté de 0,5 point à 39,7%.



Par groupes de produits, le taux de couverture des importations par les exportations affiche des résultats contrastés. En effet, les taux de couverture des produits alimentaires et des demi-produits ont enregistré une hausse similaire de 2,7 points.



Les produits énergétiques ont aussi vu leur taux de couverture s'améliorer, passant de 4,3% en 2023 à 4,5% en 2024.



De leur côté, les taux de couverture de la balance commerciale des produits bruts, des produits finis de consommation et des biens d’équipement ont reculé respectivement de 6%, 4,9% et 3,8%.