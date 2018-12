Le déficit commercial poursuit son creusement

01/01/2019

En dépit de la progression conjointe des exportations et des importations, traduisant une amélioration du taux de couverture de 0,5 point pour ressortir à 57,2%, le déficit commercial a poursuivi son creusement au terme des onze premiers mois de l’année 2018.

En rapport avec la forte progression des importations des produits énergétiques, des biens d’équipement et des biens finis de consommation, cette aggravation a été de 7,7% pour s’établir à 186,4 milliards de dirhams.

Il est à souligner qu’à fin novembre 2018, les exportations de biens se sont raffermies de 9,7% pour atteindre plus de 249 milliards de dirhams et ont concerné particulièrement l’automobile, les phosphates et dérivés et l’agriculture et agroalimentaire.

Tandis que les importations totales des biens se sont inscrites, de leur côté, en hausse de 8,8% à fin novembre 2018 pour s’établir à 435,4 milliards de dirhams, grâce notamment à l’accroissement des acquisitions de tous les groupes de produits, principalement les produits énergétiques, les biens d’équipement et les produits finis de consommation.