Le déficit commercial n’en finit pas de se creuser

A fin février 2023, il a poursuivi sa dégradation pour avoisiner 44,92 MMDH contre 38,14 MMDH un an plus tôt

05/04/2023

Le déficit commercial du Maroc continue de se creuser. A fin février 2023, il s’est établi à près de 44,92 milliards de dirhams (MMDH) au lieu de 38,14 MMDH un an plus tôt.



Il s’est donc accéléré de 17,8% par rapport à la même période de l’année 2022, selon les données publiées récemment par l’Office des changes qui établit le taux de couverture à 60% contre 61,5% une année auparavant.



A titre de comparaison, le déficit commercial s’était creusé de 10,6% à fin janvier 2023 pour atteindre 21,77 MMDH contre 19,69 MMDH à fin janvier 2022. Rappelons également qu’il s’était creusé de 56,5% (-311,63 MMDH contre -199,17 MMDH) au titre de l’année 2022.



Pour bien comprendre ce nouveau déficit commercial, l’Office des changes note qu’au titre des deux premiers mois de l’année 2023, les importations ont augmenté de 11,6% (+11,80 MMDH) se situant à 113,63 MMDH contre 101,83 MMDH à fin février 2022 ; alors que les exportations se sont élevées à 68,71 MMDH contre 63,69 MMDH une année auparavant enregistrant une hausse de 7,9% (+5,02 MMDH).



Plus de détails concernant l’évolution des échanges extérieurs sont fournis par l’Office dans un document sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de février.

Le document rendu public récemment indique que la hausse des importations de biens a touché la majorité des groupes de produits.



La facture énergétique a ainsi connu une progression de 29,6% (+4,74 MMDH) en raison « de la hausse des approvisionnements de l’ensemble des produits énergétiques, en l’occurrence ceux en gas-oils et fuel-oils (+1,67 MMDH) due à l’accroissement des prix de 29,2% (8.940 DH/T à fin février 2023 contre 6.921 DH/T un an auparavant) », souligne l’Office notant cependant un recul de 5,1% des quantités importées.



Suite à la croissance, entre autres, des achats des moteurs à pistons de 41,6% : 2,63 MMDH contre 1,86 MMDH, les importations des biens d’équipement sont de leur côté ressorties en hausse de 16,7%, apprend-on.



Les importations des produits finis de consommation se sont pour leur part accrues de 11,9% (+2,42 MMDH); tandis que les achats des produits bruts ont accusé une baisse de 4,7%, après le recul des achats des soufres bruts et non raffinés de 49,8% : 1,47 MMDH à fin février 2023 contre 2,94 MMDH à fin février 2022.



Quant aux importations des demi-produits, les données montrent qu’elles ont reculé de 3,2%, du fait de la diminution des achats de l’ammoniac de 30,6% (2,03 MMDH à fin février 2023 contre 2,93 MMDH à fin février 2022).



Toujours selon l’Office, l’accroissement des exportations de marchandises – qui se sont situées à 68,72 MMDH contre 63,70 MMDH un an auparavant, soit une hausse de 7,9% (+5,02 MMDH) – a concerné la majorité des secteurs, essentiellement, le secteur de l’automobile, celui de l’électronique et électricité et celui du textile et cuir.



En hausse de 40,5% (+6,24 MMDH), les ventes du secteur automobile se sont élevées à 21,66 MMDH à fin février 2023 contre 15,42 MMDH à fin février 2022.



Pour l’Office des changes, cette progression s’explique par la « hausse des ventes de tous les segments du secteur, à savoir le segment de la construction (+44,7% ou +2,92 MMDH), celui du câblage (+43,8% ou +2,20 MMDH) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+20% ou +255MDH).



Sur la même période, les exportations du secteur électronique et électricité ont bondi de 36,4% ou +975MDH, se situant à 3,65 MMDH à fin février 2023, en raison principalement de la hausse des ventes des composants électroniques de 57,7% (1,40 MMDH à fin février 2023 contre 887MDH à fin février 2022) et celles des fils et câbles (+33,9% :1,37 MMDH au titre des deux premiers mois de l’année 2023 contre 1,02 MMDH une année auparavant).



En hausse de 15,1%, au titre des deux premiers mois de l’année 2023, les ventes du textile et cuir ont connu une augmentation grâce à la hausse des exportations des vêtements confectionnés (+18%), des chaussures (+20,6%), et dans une moindre mesure des articles de bonneterie (+7,6%).



En parallèle, les exportations des phosphates et dérivés se sont élevées à 10,96 MMDH à fin février 2023 contre 14,68 MMDH à fin février 2022, après le recul observé au niveau des ventes des engrais naturels et chimiques (-22,3%), de celles de l’acide phosphorique (-37,8%) et de celles des phosphates (-17,5%).



Alain Bouithy