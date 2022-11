Le déficit commercial continue de se creuser en septembre

Les exportations du secteur automobile à leur niveau le plus élevé depuis 5 ans, selon l’Office des changes

04/11/2022

Le déficit commercial ne cesse de se creuser, alors que les exportations du secteur automobile ont atteint 77,7 milliards de dirhams (MMDH), correspondant au niveau le plus élevé sur les cinq dernières années.

En effet, selon les chiffres publiés par l’Office des changes, il s’est s’aggravé de 53,3% au titre des neuf premiers mois de cette année, atteignant ainsi 234,4 MMDH.



De ces données, il ressort que les importations ont atteint 552.347 MDH à fin septembre 2022 contre 384.218 MDH à fin septembre 2021, soit une hausse de 43,8% équivalant à +168.129 MDH.



Sur la même période, les exportations se sont accrues de 37,4% (+86.570 MDH) pour se situer à 317.891 MDH à fin septembre 2022 contre 231.321 MDH une année auparavant.



Selon les explications de l’Office des changes contenues dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de septembre 2022, la hausse des importations de biens est due à l’augmentation des achats de la totalité des groupes de produits.



Après analyse des données recueillies, il ressort que la facture énergétique a plus que doublé pour s’établir à 114.720 MDH à fin septembre 2022.

Et comme le relève l’organisme public de même source, « cette évolution est tributaire de l’accroissement des achats de l’ensemble des produits énergétiques, essentiellement ceux du gas-oils et fuel-oils (+32.055 MDH) portés par la hausse des prix qui ont plus que doublé (10.173DH/T contre 4.806DH/T), et dans une moindre mesure par celle des quantités (+8,9%) », peut-on lire.



Après la forte croissance observée au niveau des achats de l’ammoniac (15.341 MDH contre 4.649 MDH), les importations des demi- produits ont pour leur part connu une hausse de 51,1%, a fait savoir

l’Office des changes.



En accroissement de 52,5%, soit +23.108 MDH, les importations des produits alimentaires ont progressé suite à l’accroissement des approvisionnements en blé qui ont plus que doublé sous l’effet prix en hausse de 53%, d’après l’Office des changes faisant état d’une augmentation de 36,1% des quantités importées.



Il est à noter que les achats de l’orge ont connu également une hausse importante de +2.476 MDH (3.173MDH à fin septembre 2022 contre 697 MDH une année auparavant ), a-t-il ajouté.



L’accroissement de 63,3% des importations des produits bruts à cette même période est intervenue après la hausse des achats des soufres bruts et non raffinés qui ont plus que doublé (+9.030MDH), a par ailleurs indiqué l’Office des changes.



A propos des ventes du secteur automobile enregistrées au titre des neuf premiers mois de l’année 2022, l’Office annonce qu’elles se sont établies à 77.681 MDH affichant un accroissement de 34,9% correspondant à+20.109 MDH.



Comme annoncé plus haut, les exportations de ce secteur ont ainsi atteint leur niveau le plus haut durant

la même période au cours des cinq dernières années, a constaté l’Office précisant que cette hausse a concerné les ventes du segment de la construction (+56,2%) et celles du segment du câblage (+20,8%) alors que celles du segment de l’intérieur véhicules et sièges sont demeurées quasi stables.



Plus généralement, les exportations de biens se sont établies à 317.891 MDH à fin septembre dernier contre 231.321 MDH un an auparavant, soit une hausse de 37,4% ou +86.570 MDH.



Outre le secteur de l’automobile, cet accroissement a concerné les exportations de l’ensemble des secteurs dont ceux des phosphates et dérivés et celui de l’agriculture et agroalimentaire.



A noter que les ventes des phosphates et dérivés ont progressé de 66,6% pour atteindre 91.808

MDH à fin septembre 2022 contre 55.120 MDH à fin septembre 2021.

La raison de cette évolution : l’augmentation des exportations des engrais naturels et chimiques (+28.523 MDH) due à l’effet prix qui a doublé (8.749DH/T à fin septembre 2022 contre 4.330DH/T à fin

septembre 2021) alors que les quantités exportées ont accusé une baisse de 10,3%.



Quant aux exportations du secteur agricole et agroalimentaire, elles se sont établies à 61.367 MDH à fin septembre 2022 contre 50.808 MDH au titre de la même période de l’année précédente, soit une augmentation de 20,8% ou +10.559MDH.



D’après l’Office des changes, « cette évolution s’explique par la hausse simultanée des ventes de l’industrie alimentaire (+22,4% ou +6.108 MDH) et celles de l’agriculture, sylviculture et chasse (+18,5% ou +4.075 MDH) ».



Enfin, les exportations du textile et cuir ont bondi de 26,7% (+7.036 MDH) à fin septembre, suite principalement à la hausse des ventes des vêtements confectionnés (+28,8% ; +4.757MDH), des articles de bonneterie (+19,6% ; +1.043MDH) et des chaussures (+29,9% ; +589MDH), a-t-il indiqué précisant que la part de ce secteur dans le total des exportations s’est située à 10,5% contre 11,4% à fin septembre 2021.



Alain Bouithy