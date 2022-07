Le déficit commercial à 198,6 MMDH en 2021

Le déficit commercial du Maroc s'est établi à 198,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2021 contre 159,8 MMDH une année auparavant, selon l'Office des changes.



"Le solde commercial se dégrade de 38,8 MMDH, après l'amélioration de 46,7 MMDH enregistrée en 2020. Le déficit commercial s'établit à 198,6 MMDH en 2021, contre 159,8 MMDH une année auparavant", indique l'Office dans son rapport annuel sur le commerce extérieur du Maroc au titre de l'exercice 2021.



Après le repli en 2020 des transactions commerciales du Maroc avec le reste du monde, celles-ci repartent à la hausse pour atteindre 856,3 MMDH en 2021 contre 686 MMDH en 2020 et 775,4 MMDH en 2019, dépassant ainsi leur niveau d'avant-crise Covid-19, rapporte la MAP.



Ces transactions commerciales ont augmenté de 24,8% par rapport à 2020 et de 10,4% par rapport à 2019, précise l'Office, notant que cette croissance est portée conjointement par les importations et les exportations.



S'agissant des importations, elles ont progressé de 24,7% en 2021 comparativement à 2020 pour s’établir à 527,4 MMDH. Les exportations, quant à elles, ont augmenté dans une moindre mesure. Quant au taux de couverture des importations par les exportations, il reste relativement stable à 62,3% en 2021.



Ledit rapport fait aussi ressortir que le taux de pénétration des importations mesuré par le rapport entre les importations et la demande interne (PIB +importations- exportations) s’est établi à 37,9% en 2021, réalisant un gain de 3,6 points.



L'effort d'exportation, mesuré par le rapport entre les exportations et le PIB, a augmenté de 3,1 points, passant de 24,5% en 2020 à 27,6% en 2021. Le taux de dépendance qui représente la moyenne des importations et des exportations, rapportée au PIB, a enregistré une hausse de 3,9 points à 35,9%.