Le déficit budgétaire se réduit à 64,4 MMDH à fin décembre 2024

22/01/2025

Le déficit budgétaire s’est allégé à fin décembre 2024. Selon la Trésorerie générale Royaume (TGR), il s’est établi à 64,4 MMDH contre 74,9 MMDH un an auparavant.Dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP), l’institution publique précise que ce déficit tient compte d’un solde po sitif de 20,7 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA).A titre de comparaison, rappelons qu’à fin décembre 2023, le déficit budgétaire avait tenu compte d’un solde positif de 30,6 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.Dans le détail, les recettes ordinaires brutes se sont établies à 367,8 MMDH contre 338,3 MMDH à fin décembre 2023, traduisant une hausse de 8,7% équivalant à +29,5 MMDH. Pour la TGR, l’augmentation des recettes ordinaires brutes « s’explique par la hausse des impôts directs de 16,7%, des droits de douane de 2,4%, des impôts indirects de 13,6%, des droits d’enregistrement et de timbre de 7,6% et par la baisse des recettes non fiscales de 13,5% ».Il est important de noter que les recettes fiscales brutes ont atteint 313,1 MMDH au cours de la même période, contre 275 MMDH un an plus tôt. Elles ont ainsi augmenté de 13,8% (+38,1 MMDH), suite à la hausse des recettes douanières de 9,3% et de la fiscalité domestique de 16,7%.A souligner également le recul des recettes non fis cales à fin décembre dernier. Les données recueillies montrent qu’elles ont été de 54,7 MMDH contre 63,3 MMDH un an auparavant, soit une baisse de 13,5% (-8,5 MMDH). Ce recul est justifié notamment par « la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au budget général (23,37 MMDH contre 36,75 MMDH), conjuguée à l’augmentation des recettes de monopoles (16.610 MDH contre 13,98 MMDH), des recettes en atténuation des dépenses de la dette (4,83 MMDH contre 2,25 MMDH) et des fonds de concours (2,92 MMDH contre 2,76 MMDH) », selon les explications de l’institution.

S’agissant des dépenses ordinaires, la Trésorerie générale estime qu’elles ont augmenté de 2,7% atteignant 333,26 MMDH à fin décembre 2024 contre 324,60 MMDH à fin décembre 2023.



L’institution précise que cette évolution provient de la hausse de 6,4% des dé penses de biens et services (due à l’augmentation de 8,5% des dépenses de personnel et de 2,7% des autres dépenses de biens et services), de l’augmentation de 15,7% des charges en intérêts de la dette, du recul de 37,4% des émissions de dé penses au titre de la compensation ainsi que de la hausse de 21,3% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux.



En conséquence, « sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, le solde ordinaire enregistré à fin décembre 2024 a été positif de 34,5 MMDH contre un solde ordinaire positif de 13,7 MMDH un an auparavant », selon la TGR.



La Trésorerie générale affirme, en outre, que les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 118,7% des prévisions de la loi de Finances, alors que les dépenses ordinaires ont été exécutées pour 104,9%. Et d’ajouter que les dépenses d’investissement ont été émises pour 101,2%.



A rappeler que « les dé penses émises au titre du budget général ont été de 516,4 MMDH à fin décembre 2024, en baisse de 3,1% par rapport à leur niveau à fin décembre 2023 », comme cela est indiqué dans le Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques.



Cette baisse s’explique par l’augmentation de 1,2% des dépenses de fonctionne ment et de 0,3% des dé penses d’investissement, conjuguée à la baisse de 16,5% des charges de la dette budgétisée », a-t-on justifié.



Signalons enfin que les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont atteint 193,1 MMDH en raison des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 28,4 MMDH contre 32,7 MMDH à fin décembre 2023. Intégrant la part des CST au titre des rembourse ments, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 5,8 MMDH, les dépenses émises ont été de 172,8 MMDH à fin décembre 2024.



Ainsi, le solde de l’en semble des comptes spéciaux du Trésor s’est élevé à 20,3 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome se sont, pour leur part, établies à 3,05 MMDH au cours de la même période au lieu de 3,38 MMDH à fin décembre 2023, traduisant ainsi un recul de 9,8%, a fait savoir la TGR précisant que les dépenses ont été de 2,68 MMDH durant cette période contre 2,65 MMDH un an auparavant, soit une hausse de 1,1%.



Alain Bouithy