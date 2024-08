Le déficit budgétaire s'établit à 27,5 MMDH au S1-2024

05/08/2024

Le déficit budgétaire s'est établi à 27,5 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2024 (S1-2024), en amélioration de 368 millions de dirhams (MDH) par rapport à la même période de l'année précédente, selon Attijari Global Research (AGR).



"L’exécution du budget de l’Etat durant le premier semestre de 2024 s’est soldée par un déficit de 27,5 MMDH, en amélioration de 368 MDH par rapport à la même période de 2023", indique AGR dans son rapport "Budget Focus - Fixed Income" du mois de juin.



D'après la même source, l’analyse de l’évolution des dépenses ordinaires du Trésor fait ressortir, d’une part, que la détente des conditions de financement a eu un impact sur les charges d’intérêt de la dette intérieure du Trésor (-2 MMDH), et, d’autre part, une baisse des dépenses de compensation de 1,3 MMDH à 14,7 MMDH, principalement en raison du recul de la charge du gaz butane (-1,1 MMDH).



Concernant les recettes fiscales, elles ont affiché une progression soutenue de 14,9 MMDH, principalement attribuable aux évolutions de l’Impôt sur les sociétés (+4,7 MMDH), de la Taxe sur la valeur ajoutée (+4,7 MMDH) et de l’Impôt sur les revenus (+2,5 MMDH). Compte tenu de la réduction du stock des opérations en instance de 3 MMDH, AGR note que le besoin de financement du Trésor ressort à 30,5 MMDH. Le Trésor a couvert 84% de ce besoin par des ressources intérieures.



Par ailleurs, à la lumière des évolutions budgétaires prévues par la loi de Finances (LF) 2024 et la poursuite de la stratégie du Trésor orientée vers les financements extérieurs, le Trésor devrait maîtriser son déficit en 2024 à 62 MMDH, soit 4% du PIB.



La dette du Trésor devrait, quant à elle, poursuivre sa hausse en 2024, atteignant 1.078 MMDH contre 1.017 MMDH en 2023, estiment les analystes. En outre, sous l’hypothèse d’une concrétisation totale des tirages extérieurs prévus par la LF 2024, soit 70 MMDH, la dette intérieure devrait atteindre 774 MMDH en 2024, en hausse de 1,4% par rapport à son niveau à fin 2023, tandis que la dette extérieure devrait augmenter de 20,2% à 304 MMDH en 2024.



Tenant compte des prévisions de la LF 2024 en termes de croissance et d’endettement, le Trésor devrait maîtriser son ratio d’endettement autour des 70% en 2024. Ce dernier aurait atteint 67,6% à fin juin 2024.