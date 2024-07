Le déficit budgétaire devrait se réduire à 3,8% du PIB en 2025

22/07/2024

La politique budgétaire en 2025 serait marquée par le maintien de l’effort d’investissement public et la poursuite du processus de décompensation partielle et progressive du gaz butane amorcée en mai 2024, indique le Haut-commissariat au plan (HCP) dans son Budget économique exploratoire 2025.



L’opérationnalisation des mesures prises dans le cadre du dialogue social, dont l’exécution de la deuxième phase de l’augmentation des salaires est programmée pour l’année 2025, devrait accroître les dépenses du personnel pour atteindre près de 10,3% du PIB, souligne l’organisme public.



Dans ce sillage, le HCP prévoit que le ratio des dépenses ordinaires par rapport au PIB devrait reculer passant de 20% en 2024 à 19,5%, tirant profit du repli du ratio de la dépense de compensation en 2025 qui devrait s’établir à près de 0,7% du PIB après une moyenne de 1,8% entre 2014 et 2023.



Les recettes ordinaires devraient se stabiliser à près de 22% du PIB, profitant de l’accroissement prévu des recettes fiscales sous l’effet de la poursuite de l’évolution favorable des impôts directs et indirects en 2025.



Soutenues par les recettes des mécanismes de financement innovants, les recettes non fiscales devraient afficher une croissance pour enregistrer 3,7% du PIB. Compte tenu de l’évolution des dépenses d’investissement qui devraient atteindre 6,5% du PIB, le déficit budgétaire devrait s’établir à 3,8% du PIB en 2025, en allègement par rapport à son niveau estimé à 4% du PIB en 2024.



Cette tendance devrait bénéficier aux indicateurs de l’endettement, ramenant ainsi le ratio de la dette du trésor aux alentours de 70,1% du PIB. Tenant compte d’un recul du ratio de la dette extérieure garantie par l’Etat, passant de 12,8% du PIB attendu en 2024 à 12,3% en 2025, le ratio de la dette publique globale devrait baisser pour s’établir à près de 82,4% du PIB au lieu de 83,1% prévu en 2024.



La création monétaire devrait poursuivre son accélération en 2025, progressant de 5,3% au lieu de 4,8% prévu en 2024. Cette évolution devrait découler de l’augmentation attendue de 5,6% des créances sur l’économie, combinée à une reprise de 5,4% des créances nettes des institutions des dépôts sur l’administration centrale, après 1,6% prévu en 2024.