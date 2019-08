Le déficit budgétaire américain devrait se creuser de 800 milliards de dollars en 10 ans par rapport aux prévisions

24/08/2019

Le déficit budgétaire fédéral des Etats-Unis devrait se creuser d'environ 800 milliards de dollars de plus que prévu sur 10 ans, poussant le pays vers des niveaux d'endettement jamais atteints depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a annoncé mercredi le Bureau du budget du Congrès (CBO).

La CBO a également déclaré que l’impact des hausses des tarifs douaniers ordonnées par le président Donald Trump, pourrait nuire à la croissance économique alors que la crainte d’une récession était généralisée.

Les Etats-Unis devaient déjà enregistrer un déficit annuel d'environ un milliard de dollars l'année prochaine, un chiffre inhabituellement élevé, d'autant plus que les déficits se contractent normalement au cours de périodes de croissance économique soutenue, rapporte la MAP.

Mais ce manque à gagner augmentera de 1.900 milliards de dollars en nouvelles dépenses au cours de la prochaine décennie grâce à un accord visant à éviter le gouffre budgétaire atteint par les démocrates du Congrès et Trump et à un package de dépenses d’urgence pour la crise à la frontière américano-mexicaine.

Ces augmentations budgétaires seront partiellement compensées par des dépenses moins élevées que prévu en raison de la réduction des taux d’intérêt, qui, avec d’autres modifications apportées aux prévisions du CBO, réduiront le déficit de plus de 1 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie.

Les nouvelles révisions reflètent les modifications apportées par le rapport du CBO en mai, avant l'adoption de l'accord budgétaire ou de l'aide d'urgence.

Le rapport du CBO va probablement intensifier les inquiétudes selon lesquelles les Etats-Unis ne disposent pas de suffisamment de marge de manœuvre budgétaire pour inciter la nouvelle économie à éviter une récession - telle que la réduction des charges sociales récemment introduite par le président - bien que de nombreux économistes estiment que ces craintes sont exagérées.

"Les déficits devraient maintenant être plus importants que prévu", indique le rapport de la CBO. "Pour que [la dette] suive un cap soutenable, les législateurs devront apporter des changements significatifs aux politiques fiscales et de dépenses", souligne le document.

Ce creusement du déficit est principalement dû à la baisse des recettes fiscales, due en partie à la loi fiscale républicaine de 2017, signée par Trump, qui a réduit les taux applicables aux sociétés et aux particuliers. En 2016, les revenus projetés du CBO représenteraient environ 18% de l’économie américaine en 2018 et 2019, chiffre qui est maintenant tombé à 16,5% et devrait rester à peu près à ce niveau, selon les dernières estimations du CBO.

Le CBO estime également que des barrières commerciales plus élevées feraient perdre environ 0,3% du PIB d’ici 2020, avertissant que cela pourrait nuire à la croissance économique en raison des craintes généralisées d’une récession.

La même source prévoit également 400 milliards de dollars de recettes supplémentaires provenant des droits de douane, en grande partie à cause de la guerre commerciale de Trump, bien que ce chiffre ne comprenne pas l’effet de la baisse de la croissance sur les nouvelles recettes.