Le découplage américano-chinois en chiffres

28/07/2023

Les politiciens aux Etats-Unis ne veulent pas faire face à la réalité inconfortable du déficit commercial américain. A moins qu'ils ne s'attaquent aux fondements macroéconomiques du déséquilibre commercial multilatéral américain, les tarifs et les sanctions ciblés contre la Chine sont l'équivalent politique du réaménagement des chaises longues sur le Titanic.



Les politiciens américains ont une longue histoire de mutilation des débats de politique économique. Certains reconnaissent la réalité, comme lorsque George HW Bush a qualifié les soi-disant réductions d'impôts du côté de l'offre d'"économie vaudou". Mais beaucoup trop de gens déforment les statistiques et les analyses économiques pour marquer des points politiques – pensez à la «théorie monétaire moderne» ou aux «réprimandes du déficit».



Le débat actuel sur le découplage américano-chinois en est un bon exemple. Depuis l’arrivée du président Joe Biden, les décideurs américains ont finalement compris qu'il était insensé de plaider pour un découplage complet. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, affirme que ce serait «désastreux». Le secrétaire d'Etat Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan rejettent également cette possibilité, soulignant que le commerce bilatéral record est une preuve prima facie que le découplage ne peut tout simplement pas se produire pour deux économies étroitement intégrées.



Un examen attentif des chiffres offre une évaluation plus nuancée. Oui, le commerce bilatéral total entre les Etats-Unis et la Chine -exportations et importations de biens et services, combinées- a atteint un record de 760,9 milliards de dollars en 2022. Mais le PIB et la plupart de ses principales composantes ont également battu des records. Et ces chiffres sont tous exprimés en dollars nominaux non corrigés de l'inflation. Dans le climat inflationniste actuel, les estimations en dollars courants de nombreux indicateurs atteignent de nouveaux records presque chaque jour. Cela nous en dit très peu sur le flux et le reflux de l'activité économique réelle.



La mise à l'échelle du commerce transfrontalier par le niveau du PIB est une mesure plus précise de la façon dont le commerce avec la Chine stimule l'économie américaine. Sur cette base, le commerce bilatéral de biens et de services entre les Etats-Unis et la Chine représentait 3% du PIB américain en 2022, en baisse de 19% par rapport au pic de 3,7% en 2014. Bien que l'on soit loin d'un découplage complet - qui impliquerait un découplage américain Le rapport commerce/PIB de la Chine se rapproche de zéro – il constitue certainement un pas significatif dans cette direction.



Sans surprise, 75% de cette récente réduction s'est produite après 2018, lorsque l'administration du président de l'époque, Donald Trump, a imposé des droits de douane élevés sur les importations chinoises. La tendance à la baisse de la part de la Chine dans le déséquilibre commercial global des Etats-Unis se poursuivra probablement, surtout si, comme prévu, l'administration de Joe Biden maintient les tarifs Trump et introduit une nouvelle série de sanctions sur les technologies de pointe.



Cette possibilité souligne un facteur critique ignoré par la plupart des politiciens dans les débats sur le découplage: les fondements macroéconomiques du déficit commercial démesuré de l'Amérique. En 2022, malgré une réduction du déséquilibre commercial avec la Chine, le déficit commercial total des marchandises des Etats-Unis a encore atteint un record de 1,18 billion de dollars avec 106 pays (dont la Chine).



Comme je l'ai répété jusqu'à la nausée, il s'agit d'une conséquence malheureuse mais naturelle d'un déficit extraordinaire d'épargne intérieure aux Etats-Unis. Le taux d'épargne intérieure nette des Etats-Unis est tombé à -1,2% du revenu national au premier trimestre de 2023, la lecture la plus faible depuis la crise financière mondiale de 2008 et bien en deçà de la moyenne de 7,6% de 1960 à 2000. Par conséquent, les Etats-Unis ont dû gérer des déficits massifs de la balance des paiements et du commerce multilatéral pour attirer les capitaux étrangers.



La réalité inconfortable pour les politiciens américains est que, sans s'attaquer au déficit budgétaire, le déficit d'épargne à l'origine du déséquilibre multilatéral américain ne fera que persister. Cela signifie que des actions bilatérales ciblées – dans ce cas, des tarifs et des sanctions contre la Chine – ne peuvent pas résoudre le problème commercial.



C'est là que l'histoire du découplage prend une tournure particulièrement inquiétante. La part de la Chine dans le déficit commercial global des marchandises des Etats-Unis, bien que toujours la plus importante de tous les pays, a diminué depuis le début de la guerre commerciale, passant de 47 % en 2018 à 32 % en 2022 . Au cours de la même période, la part collective de six autres pays – le Canada, le Mexique, l'Inde, la Corée du Sud, Taïwan et l'Irlande – est passée de 24 à 36 %. Un tel détournement de trafic n'est guère une surprise. C'est une donnée pour toute économie à court d'épargne qui impose des droits de douane et/ou des sanctions à un partenaire commercial majeur.



Le détournement des échanges de la Chine est particulièrement insidieux car il déplace le déficit d'un fournisseur à faible coût de biens importés vers des producteurs à coût plus élevé. C'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des économistes crient que le protectionnisme est en fin de compte une taxe sur les entreprises et les consommateurs nationaux. Ces cris sont évidemment tombés dans l'oreille d'un sourd à Washington. Mais le fait demeure que presser la Chine est fondamentalement l'équivalent politique de réorganiser les chaises longues sur le Titanic.



Yellen, économiste de premier plan, sait tout cela. Dans un sens, elle avait raison lorsqu'elle a déclaré, dans un échange à la suite de son témoignage devant la commission des services financiers de la Chambre le 13 juin, qu'il serait désastreux « de tenter de se découpler de la Chine. Dérisquer? Oui. Découpler? Absolument pas." Hélas, c'est une fausse dichotomie. Un découplage complet est un homme de paille. La réalité est beaucoup plus progressive.



Pourtant, cette réalité s'avère en contradiction avec les préoccupations géopolitiques croissantes. Suivant l'exemple de l'Europe , l'administration Biden a tenté de recadrer le débat sur le découplage économique en termes de sécurité, soulignant que la « réduction des risques », ou une réduction de la dépendance excessive à l'égard des chaînes d'approvisionnement chinoises, peut désormais être justifiée par des raisons de sécurité nationale.



Bien que cet argument soit discutable , les chiffres ne le sont pas. L'empreinte du découplage est déjà évidente dans la composition changeante du déficit commercial américain au détriment de la Chine et dans le démêlage des chaînes d'approvisionnement centrées sur la Chine qu'implique un tel détournement des échanges. Peu importe comment vous l'appelez - réduction des risques ou étapes progressives sur la voie du découplage - il est impossible d'échapper aux effets délétères sur l'économie américaine. Une fois de plus, les politiciens américains font de leur mieux pour masquer la réalité et changer de sujet.



Par Stephen S. Roach

Membre du corps professoral de l'Université de Yale et ancien président de Morgan Stanley Asia.