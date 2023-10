Le débat reprend sur le phénomène du soutien scolaire

06/10/2023

A l'heure de la rentrée scolaire 2023-2024, le débat se renouvelle autour du phénomène des "cours de soutien", appelés communément "cours particuliers", dont les familles marocaines sont de plus en plus adeptes afin d'assurer le succès du parcours scolaire de leurs enfants.



Cependant, les positions diffèrent concernant ce phénomène qui divise les parents et tuteurs des élèves. Alors que certains parents y voient plusieurs avantages pour l'amélioration du niveau de leur progéniture et leur accompagnement dans leur parcours scolaire, d’autres sont diamétralement opposés. A leurs yeux, ce phénomène pose d’énormes problématiques et a beaucoup d’inconvénients.



Dans ce contexte, le président de l'Association du Forum de l'Enfance, Abdelali Rami, a indiqué que parmi les principales raisons qui poussent les parents à inscrire leurs enfants aux cours particuliers, il y a "le niveau de maîtrise insuffisant de certaines matières par les élèves, notamment pour les filières scientifiques, ainsi que le temps limité alloué à l'enseignement de certaines matières". Pour lui, les élèves ne disposent pas de temps suffisant pour bien comprendre et assimiler leurs cours.



Après avoir pointé le phénomène de surpopulation des classes et son impact sur la performance des professeurs, M. Rami a souligné, dans une déclaration à la MAP, que "les cours de soutien constituent une arme à double tranchant. Ils facilitent l’opération d’apprentissage pour l'élève et conforte les parents qui, en raison de leurs nombreuses préoccupations, sont incapables d'assurer le suivi régulier de la scolarité de leurs enfants".



De même, les cours particuliers peuvent dissuader les élèves à faire des efforts et à compter sur eux-mêmes pour améliorer leur niveau et préparer leurs devoirs et examens, a-t-il expliqué.



L'acteur associatif a également appelé les établissements d'enseignement à assumer les rôles qui leur sont assignés tout en œuvrant à renforcer la confiance des élèves en leurs compétences en les incitant à compter sur eux-mêmes pour acquérir des connaissances.

M. Rami a, par ailleurs, souligné l'importance pour le ministère de tutelle d’élaborer des lois strictes à même de faire face à la "prolifération anarchique" de ce phénomène, tout en veillant à ce que le contrôle des cours particuliers soit confié à des cadres éducatifs qualifiés.



Pour I.Z., une enseignante au primaire, les cours de soutien "sont considérés comme un complément pour l'élève, notamment en mathématiques, matière dans laquelle les élèves sont confrontés à de nombreuses difficultés".



Ces cours "donnent aux apprenants confiance en eux-mêmes en leur permettant de suivre leurs cours en classe en toute tranquillité", a-t-elle estimé.



Après avoir noté que tout phénomène social comporte des aspects positifs et négatifs, elle a expliqué que parmi les inconvénients des cours de soutien, il y a "le décalage de programmes entre les enseignants qui donnent des cours particuliers et ceux qui n’en dispensent pas".



Pour cette enseignante de mathématiques et d'activité scientifique dans une école privée à Tiflet, les élèves qui bénéficient de cours particuliers perturbent le déroulement normal des cours au sein de leurs classes.



Parmi les inconvénients de ce type de cours, elle a cité "la différence dans la méthode d'explication et d'enseignement entre les deux camps de professeurs, ce qui peut créer un climat de confusion chez les élèves".



A ses yeux, cette situation est susceptible d’influer sur la bonne entente et la communication entre les élèves et les professeurs.

Concernant le coût financier des cours de soutien, Mme Mounia, une maman, a souligné que ces cours "alourdissent sans aucun doute le fardeau des familles".



Toutefois, "ils font désormais partie intégrante de notre quotidien, dans la mesure où ces cours rassurent davantage les parents sur l'avenir scolaire de leur progéniture", a-t-elle fait observer.



Pour Asmaa, une élève du secondaire, les cours de soutien constituent "l'épine dorsale de la réussite dans le processus d'apprentissage de certaines matières, notamment scientifiques comme les mathématiques".



Après avoir reconnu que les cours de soutien donnent confiance aux élèves en leurs capacités, l'élève inscrite au "tronc commun scientifique–option française", au Lycée Mohammed VI de Sala El Jadida, a noté que ces cours ne sont pas sans inconvénients, notamment "la confusion qu'elles peuvent créer chez l’élève par rapport aux cours de classe normaux".



"En plus, de nombreux enseignants obligent leurs élèves à suivre des cours de soutien chez eux, ce qui peut nuire à l’équilibre psychologique de l'élève tout au long de l'année scolaire", a-t-elle a estimé.



Il convient de noter que le gouvernement marocain a approuvé le décret n° 2.20.472 relatif aux cours de soutien pédagogique, publié au Bulletin officiel n° 7019 le 06 septembre 2021.

Réparti sur huit articles, ledit décret vise à permettre aux élèves présentant des lacunes dans certaines matières, de bénéficier de cours de soutien dans les établissements d'enseignement et écoles publiques.



Le texte, qui précise que les cours sont dispensés gratuitement, fixe les matières susceptibles de faire l'objet de cours de soutien (langues arabe, amazigh et française, mathématique et sciences), ainsi que le volume horaire dédié, celui-ci ne devant pas dépasser deux heures par matière.



Le but étant de renforcer et d'améliorer les connaissances de base des élèves et leurs compétences nécessaires, en assurant la poursuite de leur éducation jusqu'à la fin du processus d'enseignement secondaire.



Par Jihane Mourchid (MAP)