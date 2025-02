Le coût total de la réforme de l'IR s’élève à 8,6 MMDH

07/02/2025

Le coût global de la réforme portant sur la réduction de l’impôt sur le revenu (IR) s’élève à 8,6 milliards de dirhams (MMDH), a indiqué, jeudi, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.



Cette réforme inclut une révision générale du barème de l’IR, notamment le relèvement du seuil d’exonération de 30.000 à 40.000 dirhams de revenus annuels, ce qui permet d’exonérer les salaires mensuels inférieurs à 6.000 dirhams, a précisé M. Baitas en réponse aux questions lors d’un point de presse tenu à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.



Le ministre a souligné que cette réforme a également conduit à la réorganisation des tranches d’imposition afin de les élargir et de diminuer les taux applicables, ce qui entraînera une baisse pouvant aller jusqu’à 50% de ces taux, ajoutant que le taux marginal de l’impôt a été réduit de 38% à 37%, rapporte la MAP.



Ainsi, la réforme a également permis de relever le montant de la déduction annuelle, qui passe de 360 à 500 dirhams, portant ainsi le plafond de la réduction à 3.000 dirhams, a-t-il relevé.



Dans ce contexte, M. Baitas a expliqué que la proportion de contribuables désormais totalement exonérés de l'IR grimpera de 71,4% à 80%, ce qui fait que l’ensemble des salaires mensuels inférieurs à 6.000 dirhams sera entièrement exempté.

Il a également relevé que les salaires inférieurs à 15.000 dirhams bénéficieront de 69,9% de l’effort financier global consacré à cette réforme.



Le ministre a ajouté qu’un salarié percevant 10.000 dirhams par mois verra son revenu augmenter d’environ 435 dirhams, tandis qu’un salaire mensuel net de 20.000 dirhams connaîtra une hausse de 526 dirhams.



Parallèlement à cette réforme, M. Baitas a fait savoir qu’une exonération totale de l’IR a été instaurée pour les pensions et rentes viagères relevant des régimes de retraite de base, pour un coût global d’environ 1 MMDH, au profit de 164.744 retraités, notant qu’au sein de la Caisse marocaine de retraite (CMR), 86% des retraités seront ainsi exonérés.



Le ministre a rappelé que cette réforme s’inscrit dans la continuité de la mesure adoptée dans la loi de Finances 2023, qui avait déjà relevé le taux de l’abattement forfaitaire des frais liés à l’emploi ou au travail, ainsi que l’abattement forfaitaire applicable aux pensions et rentes viagères.



Il a précisé que la réduction de l’impôt sur le revenu, qui s’inscrit dans les efforts gouvernementaux pour revaloriser les salaires des fonctionnaires et des retraités, relève du dialogue social avec les centrales syndicales, en particulier dans le cadre de l’accord de la session d’avril 2024.



M. Baitas a souligné que cette réforme s’aligne sur les objectifs de la loi-cadre n° 69-19 relative à la réforme fiscale, dont le but est de diminuer la pression fiscale pesant sur les contribuables tout en élargissant l’assiette de l’impôt.