Le court métrage “Encre ultime ” de Yazid El Kadiri remporte le GP du 3ème Festival d'El Mansouria

20/11/2022

Le film "Encre ultime" du réalisateur Yazid El Kadiri a remporté, samedi soir, le Grand Prix de la troisième édition du Festival du court métrage de la ville d'El Mansouria dans la province de Benslimane.



Lors de la cérémonie de clôture du festival, le comité du jury a décerné le Prix du meilleur réalisateur à Tarik Rasmi pour son film "Poussière" qui a remporté aussi le Prix du meilleur scénario.



Quant au prix de la meilleure interprétation, il est revenu à l'acteur Azelarab Kaghat pour son rôle dans le film "Encre ultime".



Le comité du jury, qui a départagé les six courts métrages concourant dans la compétition officielle, a été présidé par le réalisateur Abdelilah Zirat et composé d’Ahmed Sijilmassi (critique de cinéma) ainsi que des acteurs Sanaa Bahaj et Rachid Amati.



La cérémonie de clôture a été marquée par des spectacles artistiques présentés par des jeunes et des hommages rendus à l'acteur Aziz Dadas et l’actrice Majdouline El Idrissi, pour leurs parcours cinématographiques distingués.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, le président d'honneur de la 3ème édition du Festival du court métrage d'El Mansouria, Mbarek Afiri, a souligné que la 3ème édition du festival s'est tenue dans le cadre de la célébration de la Fête de l'indépendance, notant que le festival a rendu hommage à deux figures de cinéma et télévision au Maroc, à savoir l'acteur Aziz Dadas et l’actrice Majdouline El Idrissi en présence d'un parterre d'artistes et de cinéphiles.



La ville d'El Mansouria a accueilli une grande fête cinématographique, réhaussée par la grande affluence du public, a-t-il ajouté, notant que le festival est une plateforme ouverte aux jeunes Marocains pour porter haut leur voix et exprimer leurs idées et aspirations.

Pour sa part, le président du jury du festival, Abdelilah Zirat, a souligné que sur 30 courts métrages, le comité a sélectionné 6 films pour concourir dans la compétition officielle, relevant que les films ont été choisis sur la base de leurs qualités artistiques.



Et de préciser que le film "Encre ultime" a été primé lors de cette édition à l'unanimité des membres du jury, se disant fier de la qualité artistique de cette oeuvre complète qui peut représenter dignement le Maroc dans les festivals étrangers.



La cérémonie de clôture de ce festival, initié par l'Association des jeunes d’El Mansouria pour la culture et le développement social avec le soutien de la commune d’El Mansouria, la Fondation des Festivals d’El Mansouria et le Centre cinématographique marocain, s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de Benslimane, Samir Yazidi, et du président du conseil provincial Abdelfettah Zerdi, ainsi que des figures du cinéma national et des amateurs du 7ème art.



Deux ateliers importants ont été organisés dans le cadre de ce festival. Le premier, destiné aux adultes sous le thème "Le jeu d'acteur devant la caméra", a été encadré par l’artiste Hassan Mikyat, tandis que le deuxième, destiné aux enfants sous le thème "La réalisation d’un film ?", a été marqué par la projection du court métrage "La mère" du réalisateur Abdelilah Zirat.