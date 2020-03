Le coronavirus se propage de plus belle à travers le monde

L'épidémie s'approche des 3.000 morts pour plus de 86.000 cas dans une soixantaine de pays

02/03/2020

Nouvelle augmentation du nombre de contaminations en Chine et premiers décès aux Etats-Unis et en Australie: l'épidémie de coronavirus continue à se propager dans le monde.

L'épidémie s'approche des 3.000 morts pour plus de 86.000 cas dans une soixantaine de pays - dont près de 80.000 cas pour 2.870 décès en Chine, où l'activité est largement paralysée depuis fin janvier par les mesures anticontagion.

En dehors de la province du Hubei, à l'épicentre de l'épidémie, une certaine reprise est perceptible dans le pays, notamment avec la réapparition de quelques embouteillages à Pékin aux heures de pointe.

Mais le pays n'en a pas fini avec la pneumonie virale apparue en décembre.

La commission nationale (ministère) de la Santé a annoncé dimanche un bilan quotidien de 573 nouveaux cas de contamination, soit le total le plus lourd depuis une semaine.

On reste toutefois loin des chiffres annoncés pendant la première quinzaine de février, lorsque le nombre de nouveaux cas dépassait chaque jour largement le millier.

Mais le nombre de nouvelles contaminations remonte pour la deuxième journée consécutive, après être tombé vendredi à 327, le chiffre le plus bas depuis plus d'un mois.

Le bilan des décès est en revanche reparti à la baisse, à 35 morts contre 47 annoncés samedi.

L'épidémie semble chaque jour davantage cantonnée au Hubei: tous les décès annoncés dimanche sauf un y sont à déplorer, ainsi que tous les nouveaux cas de contamination sauf trois.

Si la contagion a globalement diminué grâce à des mesures de quarantaine visant plus de 50 millions de personnes, d'autres pays deviennent à leur tour des sources de propagation du Covid-19, au premier rang desquels la Corée du Sud, l'Italie et l'Iran.

La contagion fait redouter une crise économique d'ampleur planétaire. Les marchés boursiers des pays du Golfe, ouverts du dimanche au jeudi, ont plongé dans la matinée, à l'instar des autres places mondiales qui ont subi la semaine dernière leur plus forte baisse depuis la crise financière de 2008.

Les Etats-Unis ont annoncé samedi un premier décès sur leur sol, de même que l'Australie dimanche, qui a fait état de la mort d'un ancien passager du Diamond Princess, le paquebot resté en quarantaine au Japon.

Le président américain Donald Trump a demandé aux médias de "ne pas encourager la panique".

Outre ce premier décès, 21 cas ont été recensés aux Etats-Unis, auxquels s'ajoutent 47 malades rapatriés dans le pays. Plusieurs patients diagnostiqués ces derniers jours n'avaient aucun lien connu avec un foyer de l'épidémie, ce qui laisse penser que la maladie se propage sur le sol américain.

En Europe, la France, désormais deuxième foyer de l'épidémie sur le continent, a annulé tous les "rassemblements de plus de 5.000 personnes" en milieu fermé, comme la dernière journée du Salon de l'agriculture à Paris dimanche.

La décision s'applique aussi à certains événements en extérieur, comme le semi-marathon de Paris le même jour. Des mesures de précaution ont également été prises dans les mosquées. Au total, cent personnes ont été atteintes par le nouveau coronavirus dans le pays, dont deux sont mortes.

L'Italie voisine, qui a dépassé le millier de cas de contamination dont 29 morts, a également pris des mesures drastiques, comme la fermeture des écoles dans trois régions, l'annulation d'événements sportifs ou culturels, y compris le report ce week-end de cinq matches de championnat de football (Serie A), et la mise en quarantaine depuis une semaine de 11 communes du Nord, poumon économique du pays.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a porté enfin de semaine à "très élevé" le niveau de la menace et appelé tous les pays encore épargnés à se préparer à l'arrivée du Covid-19. Elle a averti que se croire à l'abri de la maladie serait une "erreur fatale".

L'Arménie est le dernier pays à faire état d'un cas de contamination sur son sol.

La Corée du Sud, deuxième pays le plus touché après la Chine, a recensé dimanche 586 cas supplémentaires, pour un total de 3.736 contaminations, dont 18 mortels.

Le nombre de nouvelles contaminations est en baisse par rapport à samedi, lorsque le chiffre record de 813 cas avait été annoncé.

Mais, signe inquiétant, le pays a enregistré un premier cas de recontamination: une femme de 73 ans testée positive au virus après en avoir guéri.

L'Iran a pour sa part fait état samedi de neuf nouveaux décès, portant le bilan officiel à 43 morts, le plus lourd hors de Chine. Le service en farsi de la BBC, citant des sources hospitalières, a évoqué un bilan d'au moins 210 morts, un chiffre démenti par les autorités.

En Chine, un patient de 59 ans a subi samedi une double greffe pulmonaire dans un hôpital de la province du Jiangsu (est), a annoncé l'agence Chine nouvelle.

Les chirurgiens sont intervenus équipés de combinaisons de protection intégrale et dans une salle d'opération sous pression négative, afin d'empêcher l'air potentiellement contaminé de sortir, a précisé l'agence de presse officielle.